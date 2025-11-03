春柁文教基金會持續認養新竹榮服處清寒榮民學子，由董事長張蔡美（左）致贈，鞠宗顯（中）代表接受。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

財團法人春柁文教基金會長年關懷新竹榮服處清寒榮民向學子女，秉持「用教育傳遞愛，用行動溫暖人心」的理念，日前捐贈新竹榮民服務處明年度認養金十萬八千元，作為清寒榮民向學子女的生活助學金。由新竹榮服處鞠宗顯處長代表受贈，春柁文教基金會榮譽董事長張蔡美親自出席捐贈儀式。

曾擔任過省議員、立委的張蔡美榮譽董事長表示，春柁文教基金會自九十八年起，對清寒榮民學子的資助至今即將邁入第十七年，從未間斷。多年來，每月定期資助三名清寒學子，協助他們安心就學。張董事長提到，早年在地方服務期間，常接觸到失怙或生活困難的孩子，深感他們與其他孩子一樣，需要機會與支持，「能夠盡一份心力，陪伴他們長大，是我這輩子最有意義的事」，這份初衷，是基金會堅持的動力。

鞠宗顯表示，新竹榮服處長期推動榮民向學子女認養服務，結合社會各界愛心團體與企業的支持，持續關懷亡故或因公殞命榮民的遺孤，給予他們在求學路上關懷與資助。春柁文教基金會是我們最溫暖的夥伴之一，十六年來從不缺席，這份恆久的關懷，為許多孩子照亮了人生的方向。