春水堂公益店新員工「拿錯壺」 3客誤飲清潔液送醫

台北市 / 綜合報導

知名連鎖茶飲店春水堂的台中公益店，驚傳食安意外，因為員工作業疏失，誤把工業用清潔液當成回沖熱茶的熱水，造成3名顧客喉嚨灼傷不適，就醫治療後都已返家，業者表示會負起全責，食安處也介入調查。

畫面上可以看到，春水堂公益店大門緊閉，貼上公告店休，因為這間店11月30日傳出食安意外，有員工誤將以「碳酸氫鈉」浸泡清洗的保溫瓶，誤當成回沖熱茶的熱水倒入顧客茶飲中，造成3名顧客喉嚨灼傷，送醫後沒有大礙。

廣告 廣告

業者表示，當天因為新進員工不熟悉流程誤拿，當天立刻陪同顧客就醫，店家將會負擔所有醫療費用，並持續關心顧客健康，台中市食安處已介入調查。

原始連結







更多華視新聞報導

網紅「鳳梨」又出事！ 2間飲料店驚傳被潑穢物

不敵9級陣風！ 飲料店招牌遭吹落 店員：聲音很大

楊柳狂風襲高雄 楠梓飲料店2台冰箱被吹倒報廢

