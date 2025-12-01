春水堂公益店誤用含清潔劑水壺3人傷 台中食安處：最重7年有期徒刑 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

知名連鎖茶飲春水堂，11月30日驚傳食安意外，台中公益店員將含有清潔劑的茶水供民眾飲用，造成3名顧客喉嚨灼傷送醫。台中市食安處昨獲報後立即派員前往稽查，除勒令該店即日起停業，也將業者移送地檢署偵辦，依法可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1千萬以下罰金。

食安處指出，據掌握目前有3名民眾飲用該茶壺水，春水堂於事發後隨即派員陪同民眾就醫，3名民眾經診療後無大礙，皆已返家休養。業者承諾將負擔醫療及賠償費用，並持續關心民眾狀況。

食安處指出，因業者行為已涉違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第3款規定，食安處已依同法第41條第1項第4款規定，責令業者暫停作業，並要求立即改善及加強員工教育訓練，業者須待食安處後續複查合格後才可復業；此外，也將依同法第49條規定，將業者移送台中地檢署偵辦。

春水堂總公司則發出聲明證實該起事件，並表示事件主因是一名剛到職僅兩週的新進員工，因對作業流程不熟悉，誤拿了貼有「清潔中」標示的保溫瓶，導致顧客誤食意外。事發當下，區主管及店長立即陪同顧客前往中國醫藥大學附設醫院掛急診，並進行相關檢驗，今天上午主管也陪同顧客回診，醫師表示顧客身體狀況穩定，所幸均已返家休養。總公司承諾將全額支付相關醫療費用，並持續關心顧客的健康狀況。

春水堂公益門市已在今（1）日暫停營業2天，進行內部加強訓練，並針對全台所有門市進行教育訓練宣導，強調未來將更加謹慎，避免類似的離譜事件再次發生，全力挽回消費者信心。

照片來源：台中市政府提供

