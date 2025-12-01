春水堂公益店讓客人喝到工業用檸檬酸 遭中市府勒令停業加重罰

春水堂公益店因員工忽失，讓客人喝到含有工業用檸檬酸的茶水。 圖：台中市政府/提供

[Newtalk新聞] 春水堂台中市公益店昨（30）日因店員作業疏失，誤把浸泡有工業用檸檬酸的保溫瓶當沖茶容器，3名顧客飲用喉嚨遭灼傷且送醫。台中市食安處獲報後立即派員前往稽查，除勒令該店即日起停業，也將業者移送地檢署偵辦，依法可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1千萬以下罰金。

食安處指出，據掌握目前有3名民眾飲用該茶壺水，春水堂於事發後隨即派員陪同民眾就醫，3名民眾經診療後無大礙，皆已返家休養。業者承諾將負擔醫療及賠償費用，並持續關心民眾狀況。

食安處指出，因業者行為已涉違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第3款規定，食安處已依同法第41條第1項第4款規定，責令業者暫停作業，並要求立即改善及加強員工教育訓練，業者須待食安處後續複查合格後才可復業；此外，也將依同法第49條規定，將業者移送台中地檢署偵辦。

