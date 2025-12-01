春水堂出包3客食道灼傷 醫：恐需截腸換食道

台中又爆發離譜食安事件，知名連鎖茶飲「春水堂」台中公益店今（1）日因新進員工作業疏失，誤將浸泡「工業用檸檬酸」清潔劑的保溫瓶當作熱水，沖泡熱茶回沖，導致3名顧客飲用後出現喉嚨灼傷不適，緊急送醫。

醫：強鹼腐蝕比強酸更危險

曾在急診服務的北市聯醫中興院區內科醫師姜冠宇表示，強酸強鹼的腐蝕性傷害極深，尤其在臨床上，強鹼的腐蝕性往往比強酸更棘手。過往在急診曾處理到喝馬桶清潔劑的大學生，雖沒有工業用檸檬酸般的強鹼，但一樣需要「更換食道」

姜冠宇醫師分析，雖然此次事件的清潔劑為酸性，但若真的是「工業用的碳酸氫鈉」恐怕是高濃度的強鹼，更加棘手。因為強酸的腐蝕傾向於「大範圍」稀釋出來，造成大範圍深度損傷；然而，強鹼的腐蝕性傷害則傾向於「集中且侵蝕比較深」，對組織的侵蝕深度更為深層，對食道等部位的損傷尤其難以恢復。

嚴重食道重建耗時8小時 恢復需數年光陰

姜冠宇醫師指出，這類嚴重腐蝕性傷害，若食道緊縮、受損嚴重，通常必須進行「食道重建手術」。食道重建手術相當複雜，有時更長達8 小時，醫師需要進行開胸手術，截取一段腸子後，將其移植上去連接食道。即使手術成功，病人也需要包含復健在內的好幾年時間才能逐漸恢復。若侵蝕不是最嚴重的情況，也可能需要放置食道支架來防止食道粘在一起。

姜冠宇醫師指出，臨床上第一時間會投以「綜合劑」治療，但第一時間的緊急沖洗只是稀釋腐蝕劑，若已造成深度損傷，後續將導致病人長時間咀嚼吞嚥的失能，生活品質嚴重受損。

清潔劑應與食材徹底區隔放置

姜冠宇醫師呼籲，餐飲業應將清潔用品視為高危險物品，特別是餐飲業常用的超級強鹼清潔劑，風險更高。業者必須確保清潔用品有明確標示，並與食材、餐具的放置區域徹底區隔，確保兩者距離夠遠，避免新進或不熟悉流程的員工誤拿。

春水堂業者則回應，事發當下立即陪同顧客就醫，醫師確認身體狀況穩定，並承諾將負擔所有醫療費用。業者強調，該門市已停業一天以改善流程，並對全台門店加強教育訓練，承諾將更謹慎避免類似意外再發生。