即時中心／温芸萱報導

台中春水堂公益店昨（30）日驚傳將含有清潔劑的清潔用水誤當茶壺熱水供民眾飲用，食安處接獲通報後立即稽查，確認疏失屬實，當場勒令停業，並依《食安法》將業者移送台中地檢署，最重可處7年徒刑、併科1千萬罰金。事件中共有3名民眾飲用，所幸經送醫與回診後均無大礙。春水堂則承諾負擔醫療與賠償，並解釋是新人誤拿正在清潔的熱水瓶，將自主停業兩天，加強全台門市教育訓練。

知名手搖飲品牌「春水堂」公益店驚傳讓客人誤食含有清潔劑的清潔用水。台中市食安處在昨日晚間接獲通報後，立刻派員到店稽查，確認店內的確有疏失情形，當場勒令立即停業，並依《食安全法》將業者移送台中地檢署偵辦。若最後被認定涉違法，業者最重恐面臨1年以上、7年以下有期徒刑，並得併科1,000萬元以下罰金。

食安處表示，經了解共有3名民眾飲用到這壺含有清潔劑的茶壺水。意外發生後，店內主管與店長第一時間陪同顧客前往中國醫藥大學急診就醫，民眾也依醫囑在隔日回診。所幸3人經檢查後皆無大礙，均已返家休養。春水堂方面承諾，醫療費用與後續必須支付的補償金將全數負責，後續也會持續追蹤民眾身體狀況。

台中市食安處接獲通報後，立刻派員到店稽查，確認店內的確有疏失情形，當場勒令停業。（圖／民視新聞翻攝）

台中市食安處指出，春水堂的行為已涉及《食安法》「含有害人體健康之物質食品不得製造、販售」的規定，因此除已責令立刻停業外，也要求業者改善流程、加強員工教育訓練。待後續複查確認符合規定後，該店才可重新營業。同時，食安處也依《食安法》，將案件移送地檢署調查，以釐清責任。

針對外界關注的「清潔劑到底怎麼進到茶壺裡」？春水堂在今日也提出詳細說明。業者表示，該壺原本是正在進行內部清潔作業的熱水瓶，現場按照規定會掛上「清潔中」的牌子做辨識。但門市一名甫上工兩週的新進員工，因不熟悉流程，誤將正在清潔、內含清潔用水的壺，當成可提供給客人的熱水使用，才會釀成這次意外。春水堂強調，該清潔液並非檸檬酸，而是門店日常使用的清潔用水。

為避免類似錯誤再度發生，春水堂表示已在第一時間對全台門市加強教育訓練，並從12月1日起自主停業兩天，全面檢討內部流程與標示機制。業者表示會以最高標準自我要求，確保類似事件不再出現，也再次向受影響的顧客與社會大眾致歉。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／春水堂勒令停業！茶壺內含清潔劑害3人送醫 業者道歉了

