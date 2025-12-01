春水堂台中公益店員工「拿錯壺」 3顧客誤飲清潔液送醫

台中市 / 綜合報導

知名連鎖茶飲店春水堂的台中公益店發生食安意外，有員工將清潔殘留液誤倒入顧客的茶飲中，顧客喝下怪怪的，才發現員工拿到的保溫瓶當時正在清潔，裡面裝著「碳酸氫鈉」，而不是熱水，導致顧客誤喝，業者當下立刻陪同就醫。業者說，清潔中的保溫瓶都會貼上標籤，並且分區擺放，當天因為新進員工不熟悉流程誤拿，將會負擔所有醫療費用，台中市食安處也勒令業者停業，將全案移送台中地檢署偵辦。

將熱茶倒入壺中，頓時茶香四溢，有顧客喝下這壺茶，覺得味道怪怪的，發現竟然被誤倒入「清潔液」，民眾說：「這太可怕了吧，這(間店)連鎖的耶，很大型的連鎖店，怎麼會這樣，這種的SOP，應該要做得很好才對。」

知名連鎖茶飲店春水堂台中公益店發生食安事件，回到現場拉起鐵門，貼上公告，寫下進行內部整修與教育訓練，用餐請到其他店。業者發出聲明致歉，因為作業疏失，造成顧客誤飲清用殘留水。

事件起因是昨（30）日三名顧客到店用餐，點了壺裝熱茶，店員幫顧客沖茶後，顧客覺得味道怪怪的，檢查發現，員工拿來沖茶的保溫瓶還在清潔中，裡面裝碳酸氫鈉浸泡清洗，沒想到因此讓顧客喝下，當下有陪同就醫，業者強調，清潔中的保溫瓶都會貼上標示並分區擺放，該名員工剛到職兩周不熟悉流程才誤拿，承諾會負擔相關醫費用。

台中市食安處秘書蔡文哲說：「勒令業者停業，要等到業者提出申請，並複查合格之後，才能重新開始營業。」食安處說已經前往稽查，並勒令業者停業，經業者改善並提出申請，複查合格才能營業，同時移送台中地檢署調查。

