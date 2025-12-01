春水堂台中公益店爆食安風波！3顧客誤食清潔劑灼傷喉嚨送醫 業者證實

知名連鎖茶飲「春水堂」台中公益店近日爆發食安風波。示意圖。翻攝春水堂臉書



知名連鎖茶飲「春水堂」台中公益店昨傳出3名顧客誤食清潔劑灼傷喉嚨送醫的事件，業者今（1日）證實是因為新進員工不熟悉流程，誤拿還在清洗中的保溫瓶所致，除將全額支付相關醫療費用、持續關心顧客狀況之外，公益店即日起暫停營業2天進行內部訓練，台中市食安處已介入調查。

據了解，春水堂公益店平時提供熱茶回沖服務，有顧客把茶具交由店員回沖時，店員疑似沒注意到保溫瓶上「清潔中」的標示，誤拿該瓶回沖顧客的熱茶，導致顧客喝到稀釋後的清潔液，一入口就感覺茶水「極度酸澀、無法入口」，共有3名顧客出現喉嚨不適，立即就醫。

台中市食安處接獲醫院通報後，派員到場調查發現，該名新進店員誤拿清潔中的保溫瓶沖茶，瓶中裝的清潔劑竟是「工業用檸檬酸」，而非食品級材料，雖依現行法規尚不構成違法，但在飲品製作環境堪憂。不過，業者今回應，瓶內裝的是稀釋後的清潔液，並非工業用檸檬酸。

春水堂總公司指出，事發當下區主管及店長立即陪同顧客前往中國醫藥大學附設醫院掛急診，並進行相關檢驗，今天上午主管也也遵照醫生指示陪同顧客回診，醫師表示顧客身體狀況穩定。總公司承諾將全額支付相關醫療費用，並持續關心顧客的身體健康。

春水堂說明，事件主因是一名剛到職僅兩週的新進員工，因對作業流程不熟悉，誤拿了貼有「清潔中」內裝清潔用水的熱水瓶。業者表示，公益門市已於今日暫停營業2天，進行內部加強訓練，並針對全台所有門市進行教育訓練宣導，強調未來將更加謹慎，避免類似的離譜事件再次發生。

