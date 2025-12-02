春水堂員工誤將「清潔液當熱茶」 3顧客喉嚨灼傷送醫

11月30日，春水堂台中公益店發生重大食安疏失事件。一名到職僅2週的新進員工，在為顧客提供熱茶回沖服務時，誤將貼有「清潔中」標示、內含碳酸氫鈉清潔水的保溫瓶，當作一般熱水瓶使用。

據了解，當時有3名顧客將茶壺交給店員回沖，該名員工未確認保溫瓶內容物，直接將清潔液倒入茶壺。顧客飲用後立即感覺茶湯異常酸澀，隨即吐出，但已造成喉嚨灼傷等不適症狀。春水堂在第一時間派員陪同顧客前往中國醫藥大學附設醫院急診就醫，所幸3人經治療後均無生命危險，已返家休養。

台中市食品藥物安全處接獲醫院通報後，當日即派員前往稽查。現場查獲相關證物，包括仍在浸泡的酵素去漬粉。經查證，該清潔產品成分為碳酸氫鈉與活氧酵素，主要用途為清洗衣物、抹布及不鏽鋼器具。

台中榮總毒物科醫師毛彥喬指出，活氧酵素通常是過碳酸鈉，遇水會分解成雙氧水與碳酸鈉，高濃度下會造成組織灼傷。碳酸鈉與碳酸氫鈉屬弱鹼性物質，具有輕度腐蝕性，對人體的危害程度視濃度與接觸時間而定。

食安處認定業者行為違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第3款規定，已勒令公益店即日起停業，並要求立即改善缺失，加強員工教育訓練。待後續複查合格後方可恢復營業。同時依據同法第49條規定，將業者移送台中地檢署偵辦，最重可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。

春水堂對此事件表示，該新進員工並非蓄意違規，而是不熟悉作業流程所致。公司承諾將負擔所有醫療費用及必要賠償，並持續關懷顧客後續健康狀況。為防止類似事件再次發生，春水堂已針對全台門市展開自主停業2天，進行內部演練與教育訓練，全面檢討作業流程。

