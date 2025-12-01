春水堂員工"拿錯壺"回沖顧客喝到碳酸氫鈉清潔劑 3人送醫

中部中心/王俞斐、林韋志 台中報導

台中知名連鎖茶飲春水堂，有員工因為作業疏失，誤將裝有碳酸氫鈉的熱水瓶，為客人回沖茶飲，導致3名顧客飲用後喉嚨不適。對此食安處介入調查，勒令業者停業，並移送地檢偵辦。業者回應，因為新進員工不熟悉流程才會誤拿，將負擔所有醫療費用，並加強內部訓練。





春水堂員工「拿錯壺」顧客喝到碳酸氫鈉清潔劑 3人送醫 食安處介入調查

春水堂員工"拿錯壺"回沖 顧客喝到碳酸氫鈉清潔劑3人送醫(圖/市府提供)









知名連鎖茶飲，大門深鎖，暫停營業，因為員工，誤用裝有碳酸氫鈉清潔液的保溫瓶，給民眾使用，導致三位民眾，出現身體不適狀況，緊急就醫治療。

廣告 廣告





春水堂員工「拿錯壺」顧客喝到碳酸氫鈉清潔劑 3人送醫 食安處介入調查

業者澄清當天是剛到職兩周的新人對流程不熟悉 才會誤拿成裝有「酵素去漬粉」的保溫瓶熱水給消費者(圖/市府提供)









事發就在台中公益路上這間春水堂，業者說，當天客人點的是"壺泡文人茶"，所以提供保溫瓶給客人，以提供熱水，正常SOP，清潔中的熱水瓶，會張貼"清潔中"的牌子方便辨識，不過當天員工，是剛到職兩周的新人，對流程不熟悉，才會誤拿成裝有「酵素去漬粉」的保溫瓶熱水給消費者。





春水堂員工「拿錯壺」顧客喝到碳酸氫鈉清潔劑 3人送醫 食安處介入調查

春水堂發聲明表示會支付相關醫療費用 並加強內部訓練 避免類似情況發生(圖/民視新聞)









台中市食安處獲報前往稽查，認為業者違反食安法，不只勒令停業，最高可處一千萬以下罰金，同時將業者移送地檢偵辦，毒物專家則表示，碳酸氫鈉本身沒有毒性，只是若是食用劑量過高，還是會產生不適。春水堂發聲明，表示會支付相關醫療費用，並持續關心顧客的身體健康。自主停業至少兩天，並加強內部訓練，避免類似情況發生。









原文出處：春水堂員工「拿錯壺」顧客喝到碳酸氫鈉清潔劑 3人送醫 食安處介入調查

更多民視新聞報導

春水堂爆工業清潔水泡茶 醫揭危險性「一分鐘就恐重傷」

春水堂勒令停業！茶壺內含清潔劑害3人送醫 業者道歉了

