春水堂害客誤喝清潔水！醫示警「千萬別催吐」：傷害1分鐘內就造成

記者蔣季容／台北報導

知名連鎖茶飲品牌「春水堂」台中公益店爆離譜食安事件！新進店員將浸泡在「碳酸氫鈉」清洗的保溫瓶，誤當成回沖熱茶的容器，導致3名顧客飲用後出現喉嚨灼傷不適送醫。對此，北榮職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，若發生類似情況千萬不要催吐，應趕快就醫，因為傷害往往1分鐘內就造成。

楊振昌受訪時指出，一般家用保溫瓶清潔劑或熱水瓶清潔用品，多屬低濃度，不至於造成嚴重腐蝕性傷害，但若是工業用高濃度清潔劑，則可能導致嚴重灼傷。

楊振昌說明，一旦誤食清潔劑就是儘速就醫，千萬不要催吐。過去曾建議立即飲水或牛奶稀釋，但前提是必須在極短時間內立刻飲用才有效，因為傷害往往在不到1分鐘內就已造成。

楊振昌表示，民眾就醫後將依嚴重程度分為一級、二級、三級，三級以上屬於較嚴重灼傷，可能造成食道破裂，甚至是敗血症導致死亡；灼傷後的後遺症包括食道狹窄、胃狹窄等。

楊振昌強調，一旦懷疑誤食腐蝕性物質，最安全的做法仍是儘速就醫，家中若有化學清潔用品，應妥善標示並避免置於食品容器中，降低誤飲風險，以免釀成不可逆的嚴重傷害。

春水堂總公司聲明指出，11月30日發生誤食意外。事發當下，區主管及店長立即陪同顧客前往中國醫藥大學附設醫院掛急診，並進行相關檢驗，今天上午主管也遵照醫生指示陪同顧客回診，醫師表示顧客身體狀況穩定。總公司承諾將全額支付相關醫療費用，並持續關心顧客的身體健康。

春水堂說明，事件主因是一名剛到職僅兩週的新進員工，因對作業流程不熟悉，誤拿了貼有「清潔中」內裝清潔用水的熱水瓶，強調並非檸檬酸，而是碳酸氫鈉。

