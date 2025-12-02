春水堂害客誤喝清潔水！醫示警「舊瓶別再利用」 3大安全守則曝光

生活中心／陳慈鈴報導

知名連鎖茶飲品牌春水堂11月30日驚傳誤食意外，台中公益店的店員發生作業疏失，誤把浸泡在「活氧去漬粉」清洗中的保溫瓶，當成回沖熱茶的容器，3名顧客因此送醫，食安問題也引發社會關注。對此，ICU名醫陳志金今（2）日提醒，「舊瓶再利用」有一定的風險會誤食。

陳志金表示，「舊瓶再利用」就是一個存在的陷阱，就是等待一個不小心的人，或者不熟悉的人，來掉入！因此，最安全的做法，就是不要「舊瓶再利用」!如果真的要用，就必須遵守三個原則，首先是撕掉標籤（無法撕掉標籤的容器，例如鋁罐，就不要再利用）；第二，重新標示（最好在瓶外及蓋子上色，標示要在明顯可見的地方）；第三，分開存放（擺放的位置，要遠原來可飲用的地方越遠越遠好！不要隨便放在小孩可以接觸的地放）。這三個原則，最重要的是「物理性區隔」，就是分開放！

陳志金還提到，在浸泡清潔液的瓶子，就應該放在清潔「專區」，甚至要「關起來」，不應該出現在「工作台」隨手拿得到的地方！其次才是「貼標示」。而新人教育的第一堂課，就是「安全教育」，要先教最危險的事。

針對這起事件，春水堂台中公益店遭台中市食安處勒令停業，業者也被移送台中地檢署偵辦，依法可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科1千萬以下罰金。春水堂總公司1日也發出聲明，承諾將全額支付相關醫療費用，並持續關心顧客的身體健康。

春水堂聲明指出，事件主因是一名剛到職僅兩週的新進員工，因對作業流程不熟悉，誤拿貼有「清潔中」內裝清潔用水的熱水瓶，強調並非檸檬酸，而是碳酸氫鈉與活氧酵素。同時也承諾會進行內部加強訓練，並針對全台所有門市進行教育訓練宣導，強調未來將更加謹慎，避免類似的離譜事件再次發生。

