春水堂害「3客人喝清潔液」送醫！醫揭「3原則」避雷

台中知名連鎖茶飲春水堂公益店，有員工誤將裝有稀釋清潔液的保溫瓶，當成回沖熱茶的容器，幫消費者回沖，結果造成3名顧客疑似喝下肚灼傷送醫，全台引發食安疑慮討論。對此，ICU醫師陳志金就發文表示，他過去就強調過「舊瓶再利用」會有誤食風險，在廚房裡是一個陷阱，若是不熟悉、不小心的人掉進去，恐怕就會造成嚴重後果，對此，他列出3原則提供給外食民眾避雷。

春水堂爆出回沖茶水混入稀釋清潔液，導致3人疑似灼傷送醫。（示意圖／翻攝自春水堂官方臉書）陳志金發文表示，他過去提醒「舊瓶再利用」有一定的風險會誤食，「因為大部分的人，都會以瓶子的『外觀』和它擺放的位置，來『假設』它裡面裝的是什麼？」，在醫院的急診室或是加護病房，經常遇到喝農藥、殺蟲劑、清潔劑、鹼水、漂白水等病人，其中一部分就是因為家中長輩、家長為了省錢，會將喝完的飲料瓶留下來利用，將這些化學溶劑裝在「飲料瓶」，導致被小孩或是老人家誤喝，儘管有在這些飲料瓶貼上「不能喝的／有毒的」等標籤，仍有潛在被誤喝的風險。「『舊瓶再利用』就是一個存在的陷阱，就是等待一個不小心的人，或者不熟悉的人，來掉入」。

陳志金提醒民眾盡量不要為了省錢，將化學溶劑裝在「飲料瓶」。（圖／翻攝畫面）

陳志金列出若真的要舊瓶再利用，請務必遵守三原則，分別是「撕掉標籤（無法撕掉標籤的容器，例如鋁罐，就不要再利用）」、「重新標示（最好在瓶外及蓋子上色，標示要在明顯可見的地方）」、「分開存放（擺放的位置，要離原來可飲用的地方越遠越好！不要隨便放在小孩可以接觸的地方）」，其中最重要的就是第三點的「物理性區隔」，這次飲料店浸泡清潔液的瓶子，就應該放在清潔「專區」，甚至要「關起來」，不應該出現在「工作台」，讓員工隨手拿得到的地方，其次才是「貼標示」，他最後建議餐飲業，新人教育第一堂課應先教最危險的事情，就是「安全教育」。

