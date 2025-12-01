春水堂拿錯容器「害3客喝清潔液」！勒令停業移送法辦

知名連鎖店春水堂台中公益分店近日驚傳嚴重食安問題。（圖／東森新聞）





知名連鎖店春水堂台中公益分店近日驚傳嚴重食安問題，因員工操作失誤，將含有清潔液的保溫瓶誤當成回沖熱茶的容器，導致3名顧客飲用後出現極度酸澀、喉嚨灼燒等身體不適症狀。台中食安處已勒令該門市停業，並移送法辦。

此次事件主因在於一名新進員工，因不熟悉作業流程，未確認保溫瓶內仍浸泡著用於清潔的工業用檸檬酸，便直接用保溫瓶回沖熱茶給3名顧客。而工業用檸檬酸並非食品級材料，顧客喝下後立刻感到「極度酸澀」、喉嚨灼熱不適，當場出現明顯不舒服情況，店家也立即陪同3人前往醫院救治。

對於此次食安事件，春水堂表示，肇事者為一名新進員工，因不熟悉標準作業流程而導致此事事件，目前該間分店已緊急停業兩天進行內部教育訓練，品牌也承諾將針對全台各門店加強宣導，確保所有員工皆能嚴格遵守食品安全規範與操作流程，避免類似事件再次發生。

台中市食安處接獲通報後，立即派員前往稽查，經調查確認店家誤用非食品級工業用檸檬酸，但使用於食品相關環境安全堪憂，食安處已於11月30日勒令該門市停業，並將全案移送地檢署偵辦，春水堂恐面臨1年以上7年以下有期徒刑，以及最高新台幣1千萬元的罰金。

