春水堂新人「拿錯壺」害3人送醫 中市府勒令停業再移送法辦

台中市食安處昨到春水堂公益店稽查。（台中市食安處提供）

春水堂台中公益店將含有清潔劑的茶水供給民眾飲用，台中市食品藥物安全處獲報，立即派員稽查，除勒令該店即日起停業，也將業者移送地檢署偵辦，並依《食品安全衛生管理法》可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科1千萬以下罰金。

春水堂台中公益店昨（11月30日）傳出有新進員工，誤將裝有稀釋清潔液的保溫瓶當成回沖熱茶的容器，替消費者回沖，造成3名顧客喝完後出現身體不適的狀況，幹部趕緊陪客人前往中國醫藥大學附設醫院掛急診，公益門市暫停營業2天，進行內部加強訓練。

台中市食安處昨日獲報，立即派員稽查，已掌握3位民眾飲用該茶壺水，經診療後無大礙，已返家休養。因業者已涉違法《食安法》責令業者暫停作業，並要求立即改善與加強員工教育訓練，業者須待食安處後續複查合格後才可復業，也依法將業者移送台中地檢署偵辦。

業者說明，到職僅2週的新進員工因作業流程不熟悉，誤拿貼有「清潔中」標示的保溫瓶，致其顧客誤食，區主管與店長立即陪同顧客赴中國醫藥大學附設醫院急診檢查，隔日依醫囑回診，主管也陪同就醫，醫師確認身體狀況穩定，強調將負擔所有醫療費用，並持續關心顧客健康。

