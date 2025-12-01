台中春水堂公益店驚傳服務疏失！一名新進員工誤將含有清潔酵素的保溫瓶提供給顧客，導致3名消費者誤飲，所幸身體無異狀。台中市衛生局已勒令該分店停業整改，春水堂除了支付醫療費用，也將全面檢討作業流程，加強員工教育訓練。食安處表示，本案已依《食品安全衛生管理法》移送地檢署偵辦，未來將加強對該店的稽查與輔導。

春水堂新店員誤拿「清潔中」熱水瓶，3客喝清潔水下肚。(圖／TVBS)

台中知名連鎖茶飲店春水堂公益店於11月30日發生嚴重服務疏失，一名新進員工誤將正在清洗中含有清潔酵素粉的保溫瓶提供給顧客，導致3名消費者誤飲下肚。台中市衛生局接獲通報後立即前往稽查，並勒令該分店停業整改。所幸3位顧客身體無異狀，春水堂已承諾支付相關醫療費用，並表示將全面檢討作業流程，避免類似事件再次發生。

員工誤將正在清洗中含有清潔酵素粉的保溫瓶提供給顧客。(圖／TVBS)

台中市食安處接獲顧客誤飲清潔水事件通報後，立即派員前往現場進行稽查，並依法勒令業者停業，要求提出改善計畫才能申請復業。該分店也已張貼公告，表示正在進行內部整修和員工教育訓練。食安處秘書蔡文哲表示，3位誤飲清潔水的民眾目前均已返家休養，本案已依食品安全衛生管理法移送地檢署偵辦，後續將加強對該店的稽查與輔導。

顧客誤飲清潔水事件通報後，立即派員前往現場進行稽查。(圖／TVBS)

春水堂公司說明，事發當天是一名到職僅兩週的新進員工，疑似因對作業流程不熟悉，才會誤將貼有「清潔中」標示的保溫瓶拿給顧客使用。該公司強調，保溫瓶中的清潔劑是碳酸氫鈉，並非工業用檸檬酸。事件發生後，店內主管和店長立即陪同受影響的消費者前往醫院檢查，結果顯示顧客喉嚨並無灼傷情形，隔天回診時身體也沒有出現其他異常狀況。

保溫瓶中的清潔劑是碳酸氫鈉，並非工業用檸檬酸。(圖／TVBS)

對於這起事件，許多民眾表達了自己的看法。有民眾認為，餐飲業者應該更加謹慎，因為如果吃出問題將會造成嚴重後果，尤其現在食安問題層出不窮。另有民眾則表示，業者應該加強內部管理制度。

顧客誤飲清潔水事件通報後，並依法勒令業者停業，要求提出改善計畫才能申請復業。(圖／TVBS)

春水堂已針對此事件做出回應，除了承諾會支付受影響顧客的相關醫療費用外，也表示將全面檢討相關作業流程，加強員工教育訓練，確保類似事件不再發生，以維護消費者的健康與安全。

