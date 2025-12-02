春水堂清潔劑混入茶水！醫揭「2大飲料風險」：第一口別猛喝

記者鄭玉如／台北報導

胸腔暨重症專科醫師黃軒分享喝飲料2大風險，誤飲清潔劑與細菌汙染，他提醒選擇衛生環境佳的店家、飲料勿久放，才能喝得更安心。（圖／台中市食安處提供）

台灣餐飲業頻傳食安事件，近日知名茶飲品牌「春水堂」台中公益店，竟有員工誤拿含清潔液的茶水給消費者。胸腔暨重症專科醫師黃軒分享2大飲料風險來源，除了可能誤喝清潔劑，還要注意細菌汙染問題，若想喝得健康，建議選擇衛生狀況良好的店家，且飲料別放太久，尤其奶茶、果汁，高溫下容易滋生細菌。

黃軒在臉書粉專指出，喝飲料不是百分之百安全，衛生管理只要一步做錯，就可能造成傷害。食品安全稽查發現，市場上多家飲料店的飲品，被驗出腸桿菌科超標，代表日常製作飲料流程或器具，都可能遭到污染。該事件也反映出2大飲料風險來源。

首先是「清潔劑或消毒液」，未與食品嚴格區分，清潔用品應統一收納於專屬清潔間、下方封閉櫃體或管理架上，並貼有化學品標示，避免「誤混入飲料」的可能。再來是清潔不徹底的問題，飲料杯、奶茶壺、煮茶機若未洗乾淨，化學清潔劑殘留恐被喝下肚，造成口腔、食道、胃部灼傷。化學灼傷不像燙傷，症狀往往延遲出現，更需要醫療處置。

第二種是「細菌污染」，如腸桿菌、大腸桿菌等，茶湯久放、器具未充分消毒、冰塊水質不佳，或飲料在室溫下放置過久，都會讓細菌迅速繁殖。若飲品被驗出腸桿菌科超標，通常代表店家的整體衛生管理存在漏洞，可能讓消費者出現腹瀉、嘔吐、發燒，甚至食物中毒。

黃軒提醒，喝飲料第一口不要馬上猛喝，應多加留意，若喝到味道異常的飲料，如「化學味、苦澀味、刺痛、辣喉」，應立刻停止飲用，保留杯子與收據，必要時就醫。再者，選擇衛生狀況良好的店家，觀察店員是否戴手套、環境是否乾淨、煮茶器具是否整潔、飲品是否現做，最後是飲料不要放太久，尤其奶茶、果汁、冰飲，高溫下更容易細菌暴增，建議「2小時」內喝完。

