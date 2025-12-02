春水堂清潔劑誤沖茶！醫曝「1陷阱」：等不熟悉的人掉入 手搖飲控3招避雷

春水堂「清潔劑」誤沖茶給客人喝，ICU醫師陳志金直指「舊瓶再利用」是一個的陷阱，就是在等一個不小心或不熟悉的人掉入！圖／翻攝自春水堂臉書

春水堂台中公益店近日誤將裝有「碳酸氫鈉」的保溫瓶，當成回沖熱茶的容器替消費者回沖，造成3名顧客喝完後疑似喉嚨灼傷就醫。對此，奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金直指，「舊瓶再利用」是一個的陷阱，就是在等一個不小心或不熟悉的人來掉入！若真要用重新利用舊瓶子，就必須遵守「3原則」。

陳志金表示，以前就曾提醒過「舊瓶再利用」有一定的風險會誤食，因為大部分的人，都會以瓶子的「外觀」和它擺放的位置，來「假設」它裡面裝的是什麼？在急診或加護病房，經常會遇到誤喝農藥、殺蟲劑、清潔劑、鹼水、漂白水等等的病人，有一部分就是因為裝在「飲料瓶」內，被小孩或是老人家誤喝。

陳志金指出，台灣人節儉，有些阿公、阿嬤會將喝完的飲料瓶或酒瓶罐留下再利用，但這是一個非常危險的行為，瓶子上的標籤是「可以喝的」，卻裝了「不能喝的、有毒的」液體，具有潛在被誤喝的風險。有人會辨稱「上面有寫字提醒、喝之前不會先聞一下嗎、家人都知道這個不能喝」，但「舊瓶再利用」就是一個存在的陷阱，等待一個不小心或不熟悉的人來掉入！

他認為，最安全的做法就是不要「舊瓶再利用」，如果真的要用，就必須遵守「３個原則」。

1.撕掉標籤（無法撕掉標籤的容器，例如鋁罐，就不要再利用。）

2.重新標示（最好在瓶外及蓋子上色，標示要在明顯可見的地方。）

3.分開存放（擺放的位置，要遠原來可飲用的地方越遠越遠好！要隨便放在小孩可以接觸的地方。）

而這3個原則，最重要的就是第三點的「物理性區隔」，飲料店在浸泡清潔液的瓶子就應該放在「清潔專區」，甚至要「關起來」，不應該出現在「工作台」，讓員工隨手拿得到，其次才是「貼標示」。至於新人教育的第一堂課，就是「安全教育」，要先教最危險的事。

黃軒醫師提醒，喝飲料不是百分之百安全，衛生管理只要一步做錯，就可能造成傷害。示意圖／取自photoAC

對於近期多起飲料與餐飲相關食安問題，台中慈濟醫院胸腔內科主治醫師黃軒也提醒，喝飲料不是百分之百安全，衛生管理只要一步做錯，就可能造成傷害。他並分享2大飲料的風險來源：

1.清潔劑或消毒液

為避免誤用、誤倒入飲品，或造成化學物質殘留風險，所有清潔劑、去漬液、漂白水、消毒藥劑都必須與飲料製作區嚴格分區，不得放置在「飲料製作台上、配料區旁、盛裝茶湯、奶類、冰塊附近」，更不能放在員工調製飲料時「垂手可得」的位置。清潔用品應統一收納於專屬清潔間、下方封閉櫃體或管理架上，並加貼化學品標示，避免任何「誤混入飲料」的可能。

飲料杯、奶茶壺、煮茶機若清洗與沖水不徹底，化學清潔劑殘留可能被喝下肚，造成口腔、食道、胃部灼傷。化學灼傷不像燙傷，症狀往往延遲出現，更需要醫療處置。

2.細菌污染（腸桿菌、大腸桿菌等）

茶湯久放、器具未充分消毒、冰塊水質不佳，或成品飲料在室溫下放置過久，都會讓細菌迅速繁殖。若飲品被驗出腸桿菌科超標，通常代表店家的整體衛生管理存在漏洞，可能讓消費者出現腹瀉、嘔吐、發燒甚至食物中毒。抽驗結果中，多家飲料店被查出成品飲品「細菌總數或腸桿菌科超標」，顯示茶飲產業在原料保存、器具清潔與冷藏管理方面仍有明顯改善空間。

消費者怎麼保護自己？「3招」避免踩雷

1.馬上停止飲用異常飲料

若喝到「化學味、苦澀味、刺痛、辣喉」等異常感受，立刻停喝，保留杯子與收據，必要時就醫。尤其要注意「喝飲料第一口不要馬上猛喝！」

2.選擇衛生狀況良好的店家

觀察店員是否「戴手套」、「環境」是否乾淨、「煮茶器具」是否整潔、飲品是否「現做」。

3.不要讓飲料放太久

尤其奶茶、果汁、冰飲，高溫下更容易細菌暴增，建議「2小時」內喝完。

此外，黃軒也呼籲店家應做到4個基本原則，其一，器具必須徹底沖洗、避免任何清潔液殘留；其二，冰塊、水源、茶湯需每日更換並妥善冷藏；其三，製作區保持乾淨，避免交叉污染；其四，清楚標示成分，讓消費者明白自己喝到什麼。



