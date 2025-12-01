春水堂爆工業檸檬酸泡茶 醫揭危險性「一分鐘就恐重傷」 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

知名連鎖茶飲品牌「春水堂」台中公益店，今（1）日驚爆嚴重食安事件，店員作業疏失，讓3名消費者誤飲用「工業用檸檬酸」清洗中的保溫瓶，導致喉嚨灼傷不適送醫。台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌提醒民眾，萬一發生類似狀況，千萬不能催吐，以免加劇傷害，且過去認為第一時間大量喝水或牛奶可以中和，也緩不濟急，因傷害往往「一分鐘就造成」，趕快就醫才是正解。

根據媒體報導，該名新進店員是在提供熱茶回沖服務時，疑似未確認保溫瓶是否還有浸泡工業用檸檬酸清洗液，消費者才感覺「極度酸澀、無法入口」，已經出現喉嚨不適，立即被送醫。

楊振昌表示，如果是一般家庭用來清潔保溫瓶、熱水瓶的檸檬酸，因濃度不高，不致於會造成腐蝕性傷害，頂多是腸胃道刺激，但工業用的檸檬酸，濃度不同，就有可能造成腐蝕性傷害。通常強酸指pH值2以下、強鹼為12以上。

一旦發生灼傷，楊振昌強調，唯一正解，就是趕快就醫，千萬不要催吐，且過去認為第一時間馬上喝水、喝牛奶可以中和，其實不但效果有限，而且根本趕不及傷害發生的速度，這過程往往不到一分鐘。

楊振昌說，傷患就醫後會馬上以內視鏡、胃鏡評估灼傷程度，程度決定預後，依嚴重度區分一、二、三級，第三級以上，通常可能造成食道破裂，有敗血症等死亡風險，也可能留下後遺症，未來恐食道狹窄、胃狹窄，吞嚥困難，傷到哪哪就出問題，也有人可能需要重建食道。 一、二級則通常不太會有後遺症。

楊振昌強調，目前建議最慢24小時之內，須進行胃鏡評估灼傷程度，嚴重者密切觀察，非常嚴重者甚至需要早期手術搶時間。

