春水堂爆清潔液泡茶 3客灼傷

春水堂店員誤拿含有清潔劑的茶水供民眾飲用，食安處獲報後派員稽查，在現場發現一包酵素去漬粉。 （記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍、徐義雄∕台中報導

台中知名珍珠奶茶的連鎖茶飲店春水堂，新人店員疑誤拿裝有清潔劑熱水瓶為客人回沖熱茶，顧客飲用後出現喉嚨灼傷症狀，三人就醫後無礙；中市食安處勒令此店停業，將業者移送台中地檢偵辦。對此，春水堂也發布聲明，表示將支付相關醫療費用，後續也會持續關心顧客身體健康。

十一月三十日下午，春水堂公益店有顧客將茶壺交由店員回沖加熱水，但店員因為新進員工，疑似未確認保溫瓶中尚還有碳酸氫鈉清洗液，直接將保溫瓶中的熱水倒入茶壺中並交給顧客。三名顧客飲用後因喉嚨不適後送醫。

廣告 廣告

台中市衛生局食安處獲報介入調查，在現場發現一包酵素去漬粉。

食安處表示，春水堂公益店將含有清潔劑的茶水供民眾飲用，獲報後派員前往稽查，依「食品安全衛生管理法」除勒令此店即日起停業，也將業者移送台中地檢署偵辦，依法可處一年以上、七年以下有期徒刑，得併科一千萬以下罰金。

食安處指出，目前有三名民眾飲用此茶壺水，春水堂在事發後隨即派員陪同民眾就醫，三名民眾經診療後無大礙，皆已返家休養。

春水堂對此事件發布聲明，指出誤食意外發生當下，區主管和店長立即陪同顧客至中國醫藥學院急診就醫，並且進行相關檢驗。一日上午也遵照醫生指示回診，春水堂主管亦陪同就診，醫生表示身體情況穩定。

聲明並表示，清潔中的熱水瓶，現場都會張貼「清潔中」牌子以辨識。當天現場夥伴是剛到職二週的新人，因為對流程較不熟悉，所以誤拿裝有清潔用水的熱水瓶。瓶內使用「碳酸氫鈉」清洗，並非「工業用檸檬酸」。另外春水堂已針對全台門店進行教育訓練宣導，在食安處未公告前，春水堂公益店即日起已自主停業至少二天，以加強內部訓練，並檢討相關流程。未來春水堂將更加謹慎，避免類似情況再次發生。