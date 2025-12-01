春水堂用「工業清潔水」泡茶！醫警告千萬不能催吐：一分鐘灼傷

春水堂台中公益店發生食安疏失，顧客疑似誤飲「工業用檸檬酸」清洗液，出現喉嚨不適，立即被送醫。急診示意圖。廖瑞祥攝



知名連鎖茶飲春水堂台中公益店昨（11／30）日驚傳食安意外，3名顧客誤飲到以「工業用清潔劑」浸泡清洗中的保溫瓶所回沖的熱茶，導致喉嚨灼燒不適送醫。毒物專家警告，萬一發生類似情況，千萬不可催吐，以免造成二度灼傷，立刻就醫才是唯一正確處置。

據了解，春水堂公益店平時提供熱茶回沖服務，有顧客把茶具交由店員回沖時，店員疑似沒注意到保溫瓶上「清潔中」的標示，誤拿該瓶回沖顧客的熱茶，導致顧客喝到稀釋後的清潔液，一入口就感覺茶水「極度酸澀、無法入口」，共有3名顧客出現喉嚨不適，立即就醫。

台中市食安處接獲醫院通報後，派員到場調查發現，該名新進店員誤拿清潔中的保溫瓶沖茶，瓶中裝的清潔劑竟是「工業用檸檬酸」，而非食品級材料，雖依現行法規尚不構成違法，但在飲品製作環境堪憂。不過，業者今回應，瓶內裝的是稀釋後的清潔液，強調並非檸檬酸，而是碳酸氫鈉。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌指出，如果是一般家庭用來清潔的「清潔劑」，通常濃度不高，不致於會造成腐蝕性傷害，頂多是腸胃道刺激，但如果是「工業用」，因為高濃度，可能造成腐蝕性傷害。通常強酸指pH值2以下、強鹼為12以上。

楊振昌表示，遇到疑似誤飲強酸鹼或高濃度清潔液體，立刻就醫才是唯一正確處置，千萬不要催吐，避免催吐以免二次灼傷，且過去認為第一時間馬上喝水、喝牛奶可以中和，其實不但效果有限，而且根本趕不及傷害發生的速度，這過程往往不到一分鐘。

楊振昌說明，傷患就醫後會馬上以內視鏡、胃鏡評估灼傷程度，程度決定預後，一般成人介於1至3級，3級以上可能會有食道破裂，有敗血症等風險，也可能留下後遺症，未來恐食道狹窄、胃狹窄，吞嚥困難，至於 一、二級通常不會有太多狀況。

楊振昌進一步解釋，若腐蝕部位在食道或胃，後續可能出現狹窄，造成吞嚥困難或胃出口阻塞。治療可能包括內視鏡擴張、多次治療；嚴重者需外科重建，如重建食道。

