春水堂翻版？陸餐館用強效清潔劑「泡水壺」 顧客誤飲食道腐蝕

大陸河南省鄭州市一家知名老字號餐館，一名服務員為圖方便，竟以強效的含氯消毒劑「泡水壺」，另一名服務員不知情下，將水直接倒給顧客飲用，導致顧客食道腐蝕，住院1個月至今仍未痊癒。

受害的簡姓男子。（圖／翻攝《網易》）

《極目新聞》報導，這起事件發生於11月21日，簡姓男子與友人一行3人，前往鄭州「合記燴麵」用餐，他喝了服務員從水壺倒出的水，立刻察覺「水有很重的酸味」，隨即向店員反映。店員當場將水壺收走，但未告知水中添加的成分。

當天下午，簡男出現頭暈、噁心、血壓飆升等症狀，緊急前往醫院，直到與餐館溝通後，才得知服務員曾用「84消毒液」浸泡水壺。簡男表示，他的食道嚴重腐蝕受損，「現在每天只能吃蛋白粉等流質食物，一個多月瘦了將近10公斤」。

事發後業者坦言，平時不允許店員使用84消毒液清洗餐具，這次是個別員工「私自違規操作」，「一名服務員為了省事，將原本用於打掃衛生的84消毒液滴了一滴進水壺裡，泡了1個多小時後忘記處理，另一名服務員不知情就直接拎上餐桌。」業者表示，事發後持續到醫院探望簡男，並已繳交約9萬台幣醫藥費，目前雙方仍持續協調。

