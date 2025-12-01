春水堂菜鳥員工誤用清潔水！3顧客喉嚨灼傷 業者停業2天

春水堂台中公益店驚傳食安事件！店內一名入職僅兩週的新進員工於11月30日因作業疏失，誤將浸泡「工業用檸檬酸」清潔的保溫瓶用於回沖熱茶，並強調並非檸檬酸，而是碳酸氫鈉，因而導致3名顧客飲用後出現喉嚨灼傷，所幸經就醫治療後，所有受影響顧客均已返家，目前身體狀況穩定。

春水堂台中公益店一名新進員工於11月30日因作業疏失，誤將浸泡「工業用檸檬酸」清潔的保溫瓶用於回沖熱茶，導致3名顧客飲用後出現喉嚨灼傷。（圖／翻攝自Google街景圖）

針對此事，台中市食安處已介入調查，並於30日獲報後立即派員前往稽查，除勒令該店即日起停業，也將業者移送地檢署偵辦，依法可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1千萬以下罰金。發現該店使用工業用檸檬酸進行清潔，雖未違反現行法規，但在飲品製作環境中使用工業用品引發高度關注。業者表示，事發當下主管與店長立即陪同顧客到中國醫藥大學附設醫院就醫，並承諾負擔所有醫療費用，持續關心顧客健康。

台中市食安處已介入調查。（圖／台中市政府提供）

食安處指出，因業者行為已涉違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第3款規定，食安處已依同法第41條第1項第4款規定，責令業者暫停作業，並要求立即改善及加強員工教育訓練，業者須待食安處後續複查合格後才可復業；此外，也將依同法第49條規定，將業者移送台中地檢署偵辦。

台中市食安處已介入調查。（圖／台中市政府提供）

為防止類似事件再發生，春水堂公益門市已於今(1日)暫停營業2天，進行一天停業改善流程，並全面加強全台門市員工教育訓練。業者強調，將更謹慎處理相關作業流程，確保顧客安全。

店家使用的工業用檸檬酸。（圖／台中市政府提供）

