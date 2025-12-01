春水堂衛生疏失爆發！「清潔劑誤當茶水」門市停業遭法辦

（記者張芸瑄／綜合報導）知名連鎖茶館春水堂公益店驚傳食安疏失！一名新進員工竟將含有清潔劑的茶水錯誤提供給消費者飲用。台中市食安處接獲通報後，已於昨（11月30日）晚間勒令門市立即停業，並依《食品安全衛生管理法》將業者移送地檢署偵辦。後續恐面臨 1年以上、7年以下有期徒刑，以及 最高1,000萬元罰金。

圖／知名連鎖茶館春水堂公益店驚傳食安疏失！一名新進員工竟將含有清潔劑的茶水錯誤提供給消費者飲用。（翻攝 Google Maps）

食安處指出，本案共有 3 名顧客誤飲受影響。意外發生後，春水堂派員全程陪同就醫，3 人經醫師診察後並無大礙，皆已返家休養。業者承諾將負擔所有醫療與後續賠償費用，並持續關懷顧客健康狀況。

稽查人員發現，誤用的清潔劑為「酵素去漬粉」，主要成分包含碳酸氫鈉及活氧酵素，產品是設計用於衣物、抹布及陶瓷、不鏽鋼等器具清潔，並不屬於食品添加物。

食安處強調，該事件已涉及《食安法》第15條第1項第3款「供不符合衛生安全之食品供民眾食用」等情節，因此除命令業者立即停業、加強內部教育訓練外，也要求必須經複查合格後才能重新開放營業。刑事部分則依第49條規定移交台中地檢署，後續將由檢方進一步追究相關責任。

