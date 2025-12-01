春水堂誤用清潔水回沖熱茶 3人喉嚨不適送醫

知名連鎖餐飲春水堂爆出食安問題。（圖／東森新聞）





知名連鎖餐飲春水堂爆出食安問題，11月30號有三名客人到台中公益分店用餐，結果回沖熱茶時，店員將含有清潔水的容器拿給客人回沖，導致三名客人喝下去之後喉嚨不適被送醫，經春水堂了解，疑似是新進員工不熟悉流程，將清潔中的熱水壺拿給客人，事發過後該店關閉兩天教育訓練，他們強調並非使用工業用檸檬酸，而是碳酸氫鈉，後續將相關醫療跟必要費用，春水堂將全權負責。

台中春水堂茶飲店自稱是珍珠奶茶發源地，一杯上看209元，創始店至今有42年歷史，但現在卻爆出食安問題，店裡面提供客人用來回沖熱茶的熱水壺，裡面竟然含有清潔水，讓三名客人喝下肚。

民眾：「當然很誇張這老店了耶，SOP應該要做得很好才對，當然很誇張，我覺得這是不能發生，就是沒有做好品管。」

11月30號當天，有三名客人到春水堂公益店用餐，他們要求回沖熱茶，店員拿了一個貼有清潔中的熱水壺給他們，導致他們喝下去後，極度酸澀口感根本無法入口，三個人馬上出現喉嚨不適被送醫，而事件爆發後，台中市衛生局食安處接獲通報，立刻前往稽查並勒令停業。

台中市食安處秘書蔡文哲：「食安處接獲通報後，立即前往稽查，並勒令業者停業，要等到業者提出申請，並複查合格之後，才能重新開始營業。」

當天客人點的是一款白毫萬壽菊，喝完了店內都有提供回沖的熱水壺，但上面都有標示，員工竟然拿錯，裡面究竟含有什麼。

食安處人員在廚房內查到一整包酵素去漬粉，懷疑是用這個清潔，但春水堂發聲明表示，顧客沒有喉嚨灼傷，醫生表示身體情況穩定，他們使用的是「碳酸氫鈉」清洗保溫瓶，絕非工業用檸檬酸，碳酸氫鈉民眾也常用來清潔保溫瓶。

民眾：「春水堂真的是代表台中，很多觀光客來就是指名要春水堂，對我剛剛才來想說，奇怪怎麼今天關門。」

出事的公益分店大門貼出公告，說是內部整修跟教育訓練，其實是遭到衛生局停業，而其他分店則正常營運中，茶飲跟回沖容器都正常提供，春水堂表示，因作業疏失導致顧客，誤飲清潔用殘留水，公司已立即陪同顧客前往醫院檢查，身體狀況均無異常，後續相關醫療跟必要費用，由春水堂全數承擔，但老字號茶飲爆出食安，讓消費者對品牌信心也產生疑慮。

