春水堂誤用「清潔水」沖茶 醫曝急診很常見 3做法防喝錯

奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金表示，誤飲農藥、清潔劑等狀況在急診很常見，提醒民眾平時保存這些危險物品應遵守3原則，避免其他人喝錯。（示意圖／本報資料照）

春水堂台中公益店日前發生將浸泡「碳酸氫鈉」清洗中的保溫瓶，誤當熱水瓶幫消費者回沖茶飲，導致3名客人喉嚨不適送醫，奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金表示，誤喝農藥、清潔劑、漂白水在急診很常見，且通常是「舊瓶再利用」所導致，提醒民眾家中若有類似狀況應遵守3原則，分別為撕掉標籤、重新標示及分開存放，避免其他人喝錯受傷。

陳志金今（2）日在臉書表示，台灣人很節儉，很多人會把喝完的飲料瓶、酒瓶留下來再利用，拿來裝農藥、殺蟲劑、清潔劑之類的東西，但瓶子上的標籤是可以喝的東西，裡面的東西實際上卻對人體有危險，恐被老人、小孩或來訪的親朋好友誤喝。

陳志金認為，最安全的方式就是不要把舊瓶子回收再利用，若一定要使用，最好遵守3點原則，第1是將標籤撕除，如鋁罐那種無法撕掉的瓶子就絕對不要使用；第2是重新標示，最好在瓶子、瓶蓋上清晰可見的地方，做出明顯的警示；第3則是分開存放，切記保存時要遠離其他可飲用飲料的地方，以此做出區隔，並確保不會被小孩子隨意接觸。

陳志金分析，此次春水堂發生的事件，若飲料店內有一區清潔專區，把浸泡清潔液的熱水瓶分開放置，甚至收進櫃子中，不要擺放在工作台，就有很高的機率可以避免，「新人教育的第一堂課，就是安全教育，要先教最危險的事」。

