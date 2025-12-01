春水堂顧客誤喝「工業檸檬酸水」 醫：食道恐破裂、敗血症

台中市知名連鎖茶飲「春水堂」公益店於12月1日發生嚴重食安事件，一名新進員工因作業疏失，誤將浸泡清潔劑的保溫瓶當作熱水，用來沖泡熱茶回沖，導致3名顧客飲用後出現喉嚨灼傷不適症狀，緊急送醫治療。醫師警告，此類腐蝕性傷害嚴重者可能需要進行食道重建手術。

台中市食安處已介入調查。（圖／台中市政府提供）

根據《民報》報導，北市聯醫中興院區內科醫師姜冠宇表示，強酸強鹼的腐蝕性傷害極為嚴重，尤其在臨床經驗中，強鹼的腐蝕性往往比強酸更加棘手。他分享過往在急診曾處理過誤飲馬桶清潔劑的大學生案例，即使該清潔劑沒有工業用檸檬酸般的強鹼性，患者仍需進行「食道更換」手術。

姜冠宇醫師進一步分析，雖然此次事件的清潔劑為酸性，但若真的是「工業用的碳酸氫鈉」，可能是高濃度的強鹼，情況會更加複雜。他解釋，強酸的腐蝕特性是「大範圍」稀釋，造成廣泛但較淺的損傷；而強鹼的腐蝕性傷害則傾向「集中且侵蝕比較深」，對組織的侵蝕深度更為嚴重，特別是對食道等部位的損傷尤其難以恢復。

對於嚴重的腐蝕性傷害，姜冠宇醫師指出，若食道緊縮或受損嚴重，通常必須進行「食道重建手術」。這類手術相當複雜，有時長達8小時，醫師需要進行開胸手術，截取一段腸子後移植上去連接食道。即使手術成功，患者也需要包含復健在內的數年時間才能逐漸恢復。若腐蝕程度不是最嚴重的情況，也可能需要放置食道支架來防止食道黏連。

姜冠宇醫師補充，臨床上第一時間會使用「綜合劑」治療，但緊急沖洗只能稀釋腐蝕劑，若已造成深度損傷，後續將導致患者長期咀嚼吞嚥障礙，生活品質嚴重受損。他呼籲餐飲業者應將清潔用品視為高危險物品，確保清潔用品有明確標示，並與食材、餐具的放置區域徹底區隔，確保兩者距離足夠遠，避免新進或不熟悉流程的員工誤拿。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說明，檸檬酸一般用來清潔保溫瓶、熱水瓶，一般家用的濃度不高，理論上不會造成嚴重傷害，但如果是工業用的，因為比較酸，可能就會造成腐蝕性傷害，只要是強酸（pH值2以下）或強鹼（pH值12以上）都會造成傷害。

經食安處稽查，確認該清潔用品為「酵素去漬粉」，其成分含碳酸氫鈉與活氧酵素。（圖／台中市食安處提供）

楊振昌說，患者就醫第一時間會做內視鏡和胃鏡評估傷害程度，嚴重度分為一、二、三級，一、二級則通常不太會有後遺症，但第三級可能造成食道破裂，還會有敗血症等死亡風險，也可能留下食道狹窄、胃狹窄、吞嚥困難等後遺症，甚至有人可能需要重建食道，因此意外發生時，第一時間一定要就醫。

經台中市食安處稽查，確認該清潔用品為「酵素去漬粉」，其成分含碳酸氫鈉與活氧酵素。台中市食安處表示，業者行為已違反《食品安全衛生管理法》，已令業者暫停作業，並要求立即改善及加強員工教育訓練，須複查合格後才可復業，並將業者移送台中地檢署偵辦。

春水堂業者則回應，事發當下立即陪同顧客就醫，醫師確認身體狀況穩定，並承諾將負擔所有醫療費用。業者強調，該門市已停業一天以改善流程，並對全台門店加強教育訓練，承諾將更謹慎避免類似意外再發生。

