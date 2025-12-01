春水堂顧客誤喝「工業檸檬酸水」 醫：食道恐破裂、敗血症
台中市知名連鎖茶飲「春水堂」公益店於12月1日發生嚴重食安事件，一名新進員工因作業疏失，誤將浸泡清潔劑的保溫瓶當作熱水，用來沖泡熱茶回沖，導致3名顧客飲用後出現喉嚨灼傷不適症狀，緊急送醫治療。醫師警告，此類腐蝕性傷害嚴重者可能需要進行食道重建手術。
根據《民報》報導，北市聯醫中興院區內科醫師姜冠宇表示，強酸強鹼的腐蝕性傷害極為嚴重，尤其在臨床經驗中，強鹼的腐蝕性往往比強酸更加棘手。他分享過往在急診曾處理過誤飲馬桶清潔劑的大學生案例，即使該清潔劑沒有工業用檸檬酸般的強鹼性，患者仍需進行「食道更換」手術。
姜冠宇醫師進一步分析，雖然此次事件的清潔劑為酸性，但若真的是「工業用的碳酸氫鈉」，可能是高濃度的強鹼，情況會更加複雜。他解釋，強酸的腐蝕特性是「大範圍」稀釋，造成廣泛但較淺的損傷；而強鹼的腐蝕性傷害則傾向「集中且侵蝕比較深」，對組織的侵蝕深度更為嚴重，特別是對食道等部位的損傷尤其難以恢復。
對於嚴重的腐蝕性傷害，姜冠宇醫師指出，若食道緊縮或受損嚴重，通常必須進行「食道重建手術」。這類手術相當複雜，有時長達8小時，醫師需要進行開胸手術，截取一段腸子後移植上去連接食道。即使手術成功，患者也需要包含復健在內的數年時間才能逐漸恢復。若腐蝕程度不是最嚴重的情況，也可能需要放置食道支架來防止食道黏連。
姜冠宇醫師補充，臨床上第一時間會使用「綜合劑」治療，但緊急沖洗只能稀釋腐蝕劑，若已造成深度損傷，後續將導致患者長期咀嚼吞嚥障礙，生活品質嚴重受損。他呼籲餐飲業者應將清潔用品視為高危險物品，確保清潔用品有明確標示，並與食材、餐具的放置區域徹底區隔，確保兩者距離足夠遠，避免新進或不熟悉流程的員工誤拿。
台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說明，檸檬酸一般用來清潔保溫瓶、熱水瓶，一般家用的濃度不高，理論上不會造成嚴重傷害，但如果是工業用的，因為比較酸，可能就會造成腐蝕性傷害，只要是強酸（pH值2以下）或強鹼（pH值12以上）都會造成傷害。
楊振昌說，患者就醫第一時間會做內視鏡和胃鏡評估傷害程度，嚴重度分為一、二、三級，一、二級則通常不太會有後遺症，但第三級可能造成食道破裂，還會有敗血症等死亡風險，也可能留下食道狹窄、胃狹窄、吞嚥困難等後遺症，甚至有人可能需要重建食道，因此意外發生時，第一時間一定要就醫。
經台中市食安處稽查，確認該清潔用品為「酵素去漬粉」，其成分含碳酸氫鈉與活氧酵素。台中市食安處表示，業者行為已違反《食品安全衛生管理法》，已令業者暫停作業，並要求立即改善及加強員工教育訓練，須複查合格後才可復業，並將業者移送台中地檢署偵辦。
春水堂業者則回應，事發當下立即陪同顧客就醫，醫師確認身體狀況穩定，並承諾將負擔所有醫療費用。業者強調，該門市已停業一天以改善流程，並對全台門店加強教育訓練，承諾將更謹慎避免類似意外再發生。
延伸閱讀
港宏福苑大火罹難人數攀升至151人、13人涉「誤殺罪」遭拘捕
主流民意！最新民調曝近5成民眾支持「維持九二共識」
全台首例！鯛魚排含禁藥「9成吃下肚」 醫：恐傷肝腎、不孕
其他人也在看
55歲女腎臟像90歲！醫揪主因「保健品害的」魚油也中鏢
保健食品不是吃越多越好！腎臟科醫師洪永祥分享，一名55歲的女病患已有慢性腎衰竭第三期，就像一顆90歲的老腎臟，原來她連續5年每天吃10幾種來自各國品牌的保健食品。洪永祥點名保健食品5大地雷，若是吃錯了可能護腎不成反傷腎。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
震驚！肩膀「氣結」非肌肉緊繃 醫：按摩沒用...是組織生病了
許多人都有肩膀肌肉緊繃的困擾，往往借助於推拿、按摩或運動來舒緩不適，復健科醫師侯鐘堡發文表示，過去他也是這樣告訴患者，但近來一篇新研究卻顛覆這樣的傳統想法，原來肩膀的硬塊（氣結）竟是身體發出的警訊，按摩、運動都沒有用，因為這是一個充滿傷痕的生病組織，侯鐘堡醫師也以身試法，透過增生療法、震波等方式，精準處理肌肉疤痕組織、改善循環。中天新聞網 ・ 6 小時前
壞情緒傷害大 美女營養師點名8種「情緒系癌症」
【記者黃泓哲／台北報導】營養師高敏敏在臉書表示，許多人把壞情緒往肚裡吞，長期壓力不只讓免疫力大亂，甚至可能提高罹癌風險。她整理出8種與情緒高度相關的癌症，包括肺癌、甲狀腺癌、乳癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、淋巴癌與大腸直腸癌，每一種都與長期焦慮、壓抑、恐懼或未解決的情緒糾結有關。壹蘋新聞網 ・ 2 小時前
女星狂喝「1飲品」慘糖尿病前期！醫喊：它是澱粉加糖
藝人唐玲2019年被診斷出罹患胃癌第四期，歷經8次化療，最近她坦言，她4年前就盡量少喝甜的飲料，但每天都喝大杯的燕麥奶咖啡，最近進入糖尿病前期，因此，自此後只喝黑咖啡。醫師邱筱宸表示，燕麥奶的主要熱量來源是碳水化合物（澱粉與糖），且液體吸收快，升糖指數高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
別再喝「這類飲品」！哈佛大學證實：恐讓早死風險增9％
現代人飲食精緻化，出現許多「超加工食品」，像是含糖飲料、蛋糕或是火腿等，雖然好吃，卻容易造成身體損害，甚至可能導致過早死亡！腎臟科醫師江守山指出，政府應該嚴厲打擊這類食品，因為根據研究分析，這類食品被推估與約14％的過早死亡有相關性。此外，哈佛大學追蹤證實，經常飲用含糖飲料會讓風險增加約9％！三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手EBC東森新聞 ・ 4 小時前
布魯斯威利失智元凶是血栓？ 醫：打疫苗就能預防！
好萊塢知名動作巨星布魯斯威利（Bruce Willis）自3年前確診罹患額顳葉型失智症後，病情持續惡化，目前已無法說話和行走。其家人近日宣布，計劃在布魯斯威利離世後捐出他的腦部供醫學研究，期望能對失智症治療有所貢獻。台灣醫師分析，血栓可能是導致其大腦受損的主因。中天新聞網 ・ 2 小時前
中國老翁「便秘10多天」腸道堵死！口腔突「噴出1物」醫搖頭了
國際中心／巫旻璇報導中國廣東深圳一名高齡男子長年深受便秘折磨，一直沒有特別在意，直到近日腹部脹痛到難以忍受，被家人緊急送往醫院，才驚覺病情已惡化。醫療團隊檢查後發現，他並非單純便秘，而是因為罹患乙狀結腸癌導致嚴重腸道阻塞，必須立即動手術，未料在麻醉插管的過程中，由於腸道完全被穢物塞死，導致腸內容物逆流至胃部，最終從口腔溢出。民視 ・ 1 天前
一天十幾罐啤酒 52歲老闆差點失去記憶...醫師提出警告了
隨著飲酒文化在社會中普及，許多人以為小酌怡情，甚至將酒類當作日常社交的潤滑劑。然信傳媒 ・ 2 小時前
煮錯害營養流光！高麗菜護胃、防癌 譚敦慈揭「2關鍵」健康加倍
高麗菜熱量低，還富含纖維質，有助於排毒、護胃。「無毒教母」譚敦慈提醒，高麗菜含有「維生素U」，幫助保護胃黏膜，但烹煮若過於高溫，恐破壞營養素，建議料理時將高麗菜切得細一些、稍微放置幾分鐘，有助硫化物釋出，且烹煮不要過頭，以保留完整營養。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
55歲女「愛吃保健品」腎臟宛如90歲！5大地雷曝光 魚油也上榜
吃保健食品要小心！醫師江永祥在臉書粉專「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」中發布貼文，表示亂吃保健食品可能比不吃還要傷腎，他表示，「保健食品就是加工食品，吃錯補充品可能不是補，而是害」。鏡報 ・ 11 小時前
45歲男曾胖到280公斤！足不出戶6年 靠這方法瘦到80公斤
一名45歲吳先生，10多年前，靠吃紓壓體重飆破280公斤，透過飲食、運動和減重手術，成功減至80公斤。吳先生笑著說：「我終於看到肚子下面的世界了。」 他靠飲食、運動和手術 成功減重200公斤健康2.0 ・ 10 小時前
唐玲挺過4期胃癌重生 4年每天喝「1飲料」讓血糖狂飆
鬼門關前走一遭！女星唐玲2019年罹患胃癌第4期，她挺過8次化療與兩次重大切除手術，終於成功抗癌。今天（11／30）唐玲以大使身分出席「2025抗癌健康嘉年華派對」，在松菸4號倉庫開講，第一次公開這幾年與病魔共存的心路歷程，不過她也提到這4年每天都喝「1飲料」，讓她血糖狂飆，甚至罹患糖尿病前期。太報 ・ 21 小時前
長期喝「1飲品」！唐玲抗癌後又確診糖尿病 醫師示警：是澱粉加糖
唐玲坦言，當時只是覺得燕麥奶口感香濃順口，搭配咖啡飲用方便又健康，未曾料到長期飲用竟會導致血糖問題。她強調，目前透過飲食控制，已成功將血糖值降至穩定狀態，呼籲有類似習慣的民眾應多加留意。對此，婦產科醫師邱筱宸也在其臉書粉專發文說明，燕麥奶雖然標榜健康，但...CTWANT ・ 8 小時前
小腿為何被稱第二顆心臟？ 醫師：長期久坐恐引發靜脈疾病風險
文/陳亭安 新竹馬偕紀念醫院心臟外科醫生 你聽過「小腿是人體的第二個心臟」這句話嗎？你可能覺得困惑，小腿是一個 […]民眾日報 ・ 5 小時前
它是功能性食物！降血糖、血壓、血脂、護腸道：趕快吃起來
火龍果給人「高纖、低熱量」的印象，但營養師薛曉晶表示，研究已證實，紅肉火龍果的健康效益驚人！從血糖、血脂、慢性發炎，到心血管健康與腸道菌相平衡。紅色火龍果富含膳食纖維、鎂、磷、鐵等礦物質含量，都勝於白肉品種，且因富含多酚、類黃酮及甜菜紅素等植化素，都是超強抗氧化劑。她建議，民眾今天就開始食用！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
血壓藥什麼時間吃最好？早上吃、飯前吃？這種人晚上也要吃
血壓藥早上服還是晚上服，飯前服還是飯後服？是高血壓患者經常詢問的話題。由心臟外科醫師告訴你，服用降血壓藥的正確時間。 血壓藥一天吃幾次？ 中國醫學科學院阜外醫院心臟外科副教授、副主任醫師孫宏濤健康2.0 ・ 10 小時前
41歲瘦護理師無三高竟中風！睡眠不足、壓力成隱形推手
現代人工作繁忙，生活壓力大，中風不再是中老年人的專利。一名41歲護理師身材纖細、無三高，卻因頭痛一個月就醫，診斷為腦中風，長期勞累和睡眠不足是主因。中天新聞網 ・ 1 天前
癌症竟是氣出來的？營養師點名這8種癌與情緒有關 肺癌乳癌全上榜
[Newtalk新聞] 現代人生活壓力大，許多人習慣將負面情緒往肚裡吞，但營養師高敏示警，壞情緒若長期堆積，恐導致免疫力失衡並增加罹癌風險。她點名8種與情緒密切相關的癌症，像是肺癌常與長期焦慮有關，女性乳癌則多源於情感壓力未釋放，建議透過攝取深海魚等5大類食物來穩定身心平衡。 高敏敏指出，民眾常有「悲傷誰人知、痛苦吞腹內」的感嘆，但這些壞情緒如果長期堆積在心裡，「不只會讓免疫力失衡，還可能提高罹癌風險」。她分析八種與情緒相關的癌症，首先是肺癌，患者常對生活變化或生死議題感到恐懼，內心長期處在壓力或焦慮中，「常有無力感與情緒上的窒息感」。其次是甲狀腺癌，這類族群個性緊繃、容易焦慮，時常覺得「想做卻力不從心」，對於內心糾結、責任感過重的人特別容易有共鳴。 至於女性常見的乳癌，高敏敏說明，這往往與情感壓力未釋放有關，親情或人際間常有衝突，患者卻易把委屈放在心裡、不願表達，長期情緒積壓會讓身心都緊繃。消化系統方面，胃癌多因憤怒或委屈的情緒無法釋放，時常壓抑情緒，久而久之「情緒消化不良」就成為壓力來源。大腸直腸癌也是因為壞情緒難以消化，「總是壓抑在心裡」，長期壓力累積進而影響腸胃健康。 此外，高新頭殼 ・ 1 小時前
這水果超威！抗發炎、護心臟、護腸道：吃了2小時後見效
蔓越莓常與「泌尿道健康」劃上等號，營養師薛曉晶表示，近年研究顯示，它也能抗發炎、保護心血管健康及腸道菌相平衡上。她並表示，近年來的科學研究證實，真正有助益的是「天然蔓越莓全果、純蔓越莓汁，或經過標準化的全果粉」，而非市售添加香料、果糖的蔓越莓飲品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前