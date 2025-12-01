春水堂顧客誤飲清潔用水！剛到職員工失誤所致

餐飲龍頭春水堂公益店消費者誤食清潔用水，損及商譽，圖為示意圖。（春水堂提供／吳娮翎台北傳真）

春水堂公益店消費者誤食清潔用水事件，春水堂回應：11月30日誤食意外當下，區主管和店長立即陪同顧客至中國醫藥學院急診就醫，並且進行相關檢驗。12月1日早上也遵照醫生指示回診，春水堂主管亦陪同就診，顧客沒有喉嚨灼傷，醫生表示身體情況穩定，春水堂將支付相關醫療費用，後續也會持續關心顧客身體健康。

春水堂表示，清潔中的熱水瓶，現場都會張貼「清潔中」牌子以辨識。當天現場夥伴剛到職對流程較不熟悉，「誤拿裝有清潔用水的熱水瓶。」當天我們使用的是「碳酸氫鈉」清洗保溫瓶（非工業用檸檬酸），業者目前針對全台門店進行教育訓練宣導，在食安處未公告前已自主停業至少2天，以加強內部訓練，並檢討相關流程。

