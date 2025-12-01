春水堂驚爆「清潔劑泡茶」食安疏失 台中市府勒令停業遭移送法辦

春水堂台中公益店因員工疏失，導致客人喝下清潔劑，喉嚨灼傷送醫。翻攝自春水堂 Chun Shui Tang臉書

知名連鎖茶館「春水堂」再爆食安危機！台中公益店昨（30日）傳出新進員工誤將浸泡在清潔劑的保溫瓶拿來回沖熱茶，導致3名顧客喝下一口後，瞬間感到「極度酸澀、喉嚨刺痛」，緊急就醫。台中市食安處獲報後火速前往稽查，認定業者違反《食品安全衛生管理法》，已勒令全店停業，並將全案移送台中地檢署偵辦。

初步了解，當時店內正在使用「酵素去漬粉」清潔茶具，成分含碳酸氫鈉與活氧酵素，原本應用於衣物、器皿去漬。未料一名進店僅兩週的新進員工未確認清潔標示，誤拿仍浸泡清潔液的保溫瓶回沖，讓消費者一喝立刻覺察異狀，3人皆出現喉嚨灼傷、酸痛不適。

廣告 廣告

春水堂表示，事發後主管與店長立即陪同顧客就醫，醫師確認均無大礙，稍作休息即可返家。業者承諾將負擔所有醫療費用與後續賠償，並持續追蹤顧客狀況，同時針對全台門市重新教育訓練，改善流程避免再出意外。

食安處指出，該行為已觸犯《食安法》第15條、第49條規定，最重可處1至7年有期徒刑、併科最高1千萬元罰金。除勒令停業、要求改善並加強員工訓練外，春水堂須待複查合格後方可恢復營業



回到原文

更多鏡報報導

夏天倫律師反擊！質疑嫌犯「假勞資糾紛」 記者會後兩天收恐嚇信就遭攻擊

嫌犯埋伏跟監夏天倫6小時！自稱「前員工」因待遇不好才砍他

嫌犯逃跑畫面曝！警起獲大量驚人凶器 夏天倫遭砍案疑「早有預謀」