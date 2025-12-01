春水堂驚爆「清潔液泡茶」 3客不適送醫 公司緊急回應





春水堂台中公益店昨（11/30）驚傳員工要幫客人回沖熱茶時，竟拿了裝有稀釋清潔液的保溫瓶，3名顧客疑似喝完身體不適，店家立刻陪同就醫。對此，春水堂今（12/1）發公告表示，將支付醫療費用，且門市停業2天內部加強訓練。

春水堂台中公益店30日發生客人誤喝「清潔水」事件，春水堂回應表示，由於清潔中的熱水瓶已張貼「清潔中」牌子做為辨識，當天現場夥伴是「剛到職兩週的新人」，對流程較不熟悉，誤拿正在清潔中、裝了清潔用水（碳酸氫鈉）的熱水瓶，但並不是工業用檸檬酸。

台中市食品藥物安全處30日獲報前往稽查，春水堂使用「酵素去漬粉」清潔，成份是活氧酵素、碳酸氫鈉，並非外傳的「工業用檸檬酸」。活氧酵素是氧系漂白劑，也就是「過碳酸鈉」 ，PH值10至11，利用純鹼進行清洗，透過氧化作用產生漂白、抗菌、消臭效果。碳酸氫鈉（NaHCO3）則是俗稱常見的小蘇打，用於清潔時可去除酸性污垢，像是油汙、茶垢、汗臭味等。

春水堂表示，誤食意外發生當下，區主管和店長已立即陪同顧客至中國醫藥學院急診就醫，並進行相關檢驗。1日上午遵照醫生指示回診，春水堂主管亦陪同就診，醫生表示身體情況穩定，春水堂將支付相關醫療費用。

春水堂強調，台中公益店12月1日起自主停業2天，以加強內部訓練，並檢討相關流程，並會針對全台門店進行教育訓練宣導，徹底檢視並改善各項作業流程，避免類似情況再次發生。

