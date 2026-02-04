春睏、易怒、睡不好？中醫師教你立春這樣養肝 讓身體「重開機」

立春是一年陽氣初生的關鍵節氣，中醫提醒此時不宜急著進補，而應順應節律養肝、疏通氣血，為全年健康打下基礎。（攝影／鄭國強）

立春，是二十四節氣中的第一個節氣，象徵冬季結束、春天來臨，也是自然界萬物由靜轉動、由藏轉生的起點。

從中醫觀點來看，立春不只是氣候變化的分界線，更是一年當中「陽氣初生」的重要關鍵期。人體經過整個冬天的收斂與休養，氣血與陽氣開始由內向外升發，此時如何順勢調養，攸關整年度的免疫力、代謝功能、情緒穩定與體力表現。

初鳴堂中醫診所院長、中醫師周大翔指出，許多人一到立春便急著進補、吃補藥，其實並不合適，「立春不是進補的季節，而是讓身體重新對齊節律的開始。」若在這個轉換期調養得宜，能幫助身體平穩進入春季節奏；反之，若忽略節氣變化，反而可能引發一連串不適症狀。

春屬木、應於肝：情緒、神經與內分泌的關鍵時期

依中醫理論，春季五行屬「木」，對應臟腑為「肝」。肝主疏泄、藏血，負責調節全身氣機的升降出入，也與情緒穩定、自律神經調節、女性月經規律、男性精力狀態密切相關。

周大翔說明，立春後陽氣開始升發，肝氣也隨之活躍，若氣機升發不順，容易形成「肝氣鬱結」，臨床上常見易怒、焦慮、情緒低落、春睏、疲倦、頭痛、肩頸僵硬、睡眠品質下降，甚至腸胃功能失調、女性經期不穩等問題。

從西醫角度來看，春季日照時間拉長，會導致褪黑激素分泌下降、血清素上升，若作息未能同步調整，容易出現自律神經失衡、免疫力下降、過敏或腸胃不適。周大翔指出，這正好與中醫所說「肝氣升發不暢」相互呼應，「肝氣鬱結時，交感神經亢奮難以下降，長期下來就會演變為自律神經失調。」

立春養生三大核心原則：養肝、疏通、慢慢來

周大翔建議，立春養生可把握三大原則：「養肝、疏通、慢慢來」。

首先是「養肝」。春天肝氣升發，若缺乏肝血滋養，容易出現肝氣躁進、情緒波動。因此飲食上應以「少酸多甘、清而不寒」為原則。建議多攝取綠色蔬菜，如菠菜、花椰菜、地瓜葉等；優質蛋白質如豆腐、豆漿、雞肉、魚類；以及具有健脾、助升發作用的甘味食材，如山藥、紅棗、南瓜等。相對地，應減少過酸食物、油炸、燒烤及酒精攝取，以免助長肝火、影響氣機運行。

第二是「疏通」。立春後氣血開始流動，若身體尚未順利「打開」，反而容易卡住。適度活動有助於疏通氣血、調和肝氣，但不宜過度激烈。快走、太極拳、八段錦、瑜伽伸展等溫和運動，都是立春時節相當適合的選擇。過度高強度運動，反而可能造成氣血消耗過大，使神經亢奮性過度上升。

第三則是「慢慢來」。立春是從冬季收斂過渡到春季升發的階段，生活節奏不宜過於急促。周大翔提醒，情緒、工作與作息都應保留彈性，避免情緒過度激進或長期緊繃，才能讓身體順利完成換季調整。

一到立春就昏昏欲睡、情緒浮動？中醫師指出，這不是懶，而是身體正在換季「重開機」。（圖片來源／freepik）

立春養生三大穴位，協助肝氣順暢運行

除了飲食與作息調整，周大翔中醫師也分享3個適合立春時節保養的穴位，協助疏肝理氣、調節氣血。

1. 太衝穴

屬足厥陰肝經原穴，位於足背第一、二趾縫間。具有疏肝解鬱、改善情緒緊繃與頭痛的功效。建議每日以熱敷或按壓 15 至 20 分鐘，可有效緩解氣血鬱滯。太衝穴常作為調節全身氣機的核心穴位，偏頭痛者可搭配頭皮穴位加強效果；腸胃或婦科不適者，也可同時熱敷上腹或下腹，提升調理成效。

2. 肝俞穴

屬足太陽膀胱經背俞穴，位於背部第九胸椎旁。具有調肝血、改善疲勞的作用。此穴位可透過刮痧或拔罐方式疏通。背俞穴被視為臟腑之氣向外輸出的「開關」，適度刺激有助於氣血由內而外順暢流動，對整體調節相當有幫助。

3. 壇中穴

位於胸部正中線、第四肋間隙，約在兩乳頭之間，屬任脈，為心包募穴，又稱「上氣海」。具有理氣寬胸、改善胸悶的功效。每日熱敷或按壓15-20分鐘，若搭配太衝穴使用，可幫助肝經氣機上行至胸腔，進一步帶動脾胃之氣向上布達，讓頭部與全身氣血更加通暢。

春睏不是懶，是身體正在「重開機」

不少人立春後總覺得昏昏欲睡、提不起精神，周大翔指出，這正是常見的「春睏」現象。「很多時候不是你真的氣血不足，而是身體正在換季、重新開機。」

台灣屬海島型氣候，季節轉換時冷熱、乾濕變化幅度大，對生理調節的負擔也相對較高。周大翔建議民眾多觀察自身狀態，若每逢換季就出現過敏、發炎或疲倦感明顯，可考慮以1-2個季節為期，進行中醫體質調養，並同步調整作息與運動模式，往往能讓療效事半功倍。

「立春養生的重點，不在於補多少，而在於順不順。」周大翔強調，當身體節律被重新對齊，氣血自然運行，全年健康也會隨之打下良好基礎。

