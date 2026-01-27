春秋旅運深耕半世紀 轉向專注汶萊深度旅遊 打造台灣少見的小眾高品質路線

圖：春秋旅運提供。

【記者張嘉誠／綜合報導】

自1971年成立以來，春秋旅運有限公司（Champion Travel Service Co., Ltd.）以專業、誠信與責任為核心價值，陪伴台灣旅客走過超過半世紀的旅程。面對旅遊市場結構與消費行為的改變，春秋旅運在審慎評估人力配置、服務品質與品牌定位後，正式宣布調整行銷策略，由過去廣泛承接企業員工旅遊，轉為專注經營「汶萊深度旅遊」市場。

春秋旅運表示，企業員工旅遊雖具市場規模，但在網路詢價導向下，消費者對品牌黏著度有限，加上行程高度比價、人力與專業知識投入龐大，反而容易稀釋服務品質。基於「寧願做深，不做廣」的經營理念，團隊決定將資源集中於一個安全、文化獨特、且能發揮專業優勢的目的地——汶萊。

廣告 廣告

圖：春秋旅運提供。

汶萊國土雖小，卻擁有鮮明的國家氣質。穆斯林文化底蘊、壯麗清真寺、千年水上人家、熱帶雨林生態、長鼻猴與原始河道長船體驗，使其成為極具深度與層次的旅遊目的地。同時，汶萊治安良好、節奏安靜，非常適合重視品質與文化理解的旅客。

春秋旅運於今年1月6日至11日推出汶萊首發團，行程內容涵蓋皇宮文化、在地生活、自然生態與信仰體驗，整體安排獲得團員一致好評，不僅「叫好又叫座」，更讓團隊對汶萊產品的成熟度與市場接受度充滿信心。

春秋旅運指出，汶萊並非外界所稱的「旅遊沙漠」，而是需要真正理解其國情、信仰與制度的專業規劃。團隊深入研究汶萊的歷史背景、生態環境與王室文化，理解「一國之王如何照顧子民」，也正是這樣的制度，造就汶萊長年名列前茅的幸福指數。

圖：春秋旅運提供。

即將於3月19日出發的汶萊行程，更巧逢齋戒與開齋期間，若國王與皇后身體狀況許可，將有機會安排團員進入皇宮用餐，並依照傳統由國王、王子接見男性貴賓，皇后與公主接待女性賓客；同時也規劃前往當地富豪家中作客，這類行程在一般市場中極為罕見，唯有深度經營與信任基礎才能促成。

春秋旅運強調：「行程可以被模仿，但品質無法複製；價格可以被比較，但專業無法取代。」旅遊真正的價值不在於便宜，而在於是否在對的時間，被帶到對的地方。

未來，春秋旅運將持續以汶萊為核心，透過數位關鍵字廣告與內容行銷，讓真正理解並認同深度旅遊價值的旅客找到春秋，建立長期、互信的旅遊關係。

春秋旅運有限公司（Champion Travel Service Co., Ltd.）

電話：02-2561-6250

地址：台北市中山北路二段112號3樓之6

官網：https://champion-travel.agenttour.com.tw

Facebook：https://www.facebook.com/championtravel

Instagram：https://www.instagram.com/championtravel.tw

LINE 官方帳號：@linetour