春秋航空招「空嫂」被批標籤化！優先錄取已婚有子女女性 公司這樣說
大陸春秋航空公司近日招募「空嫂」的行動引發廣泛討論，該公司將招聘年齡放寬至40歲，並優先考慮已婚及有孩子的女性應徵者。然而，「空嫂」這一稱呼在網路上引起爭議，許多網友認為這是對女性根據婚姻狀態貼標籤的行為。春秋航空對此解釋，他們使用這個稱呼只是為了擴大就業機會，正式職稱依然是「客艙乘務員」，並強調這類人才在服務與應變能力方面具有優勢。
春秋航空此次招聘計劃預計錄用30至60名人員，特別針對年齡較大的女性提供就業機會。春秋航空人資副經理龔灝表示，年齡偏大的女性在就業市場上面臨一定困難，公司希望盡一份力量解決這部分人的就業問題。然而，這個招聘計劃中的「空嫂」稱呼引發網友質疑，有人認為這是根據婚姻狀態給女性貼標籤，甚至反問如果空少結婚後是否要稱為「空夫」或「空叔」。
對於這些質疑，龔灝解釋公司認為已婚女性具備較強的親和力和應變能力，在服務兒童和處理突發情況等方面具有優勢。他強調公司的初衷是擴大招聘範圍，讓更多願意從事這一行業的人有機會加入，而「空嫂」只是一種便於社會理解的通俗叫法，正式職稱仍是「客艙乘務員」。
值得注意的是，雖然大陸三大國有航空公司持續虧損，但春秋航空等廉價航空仍在擴大招聘規模。這與2024年飛往大陸三四線城市的航運量增加45%有關，顯示中小城市已成為驅動大陸民航業擴張和增長的核心動力。隨著這些地區航空需求的增長，航空公司需要更多人才來滿足服務需求，也為各年齡層的求職者提供了更多就業機會。
更多 TVBS 報導
「北教大王力宏」遭爆劈腿12女 校方說話了
網紅買「便宜2千元機票」遭拒登機 地勤爆：盜刷信用卡
返台航程脫序！男子飛機上抽菸又喝醉 被壓制上銬「辱罵警方」
風神+東北季風共伴！飛松山班機轉降小港 乘客控：機上空等4hrs
其他人也在看
《女王偵訊室2025》強勢回歸 首播收視表現斐然
記者王丹荷／綜合報導 天海祐希主演的日劇《女王偵訊室2025》強勢回歸，首播收視表現斐然，前2集平均收視率雙雙衝破9%，首集就邀來實力派男星山本耕史飾演新聞主青年日報 ・ 1 天前
穩定幣若成跨境支付工具 央行：研議業者申報規範
（中央社記者趙敏雅台北29日電）穩定幣成為今年最熱門的財經話題之一，根據央行今天出爐的書面報告，台灣對虛擬資產的監理，由金管會研擬「虛擬資產服務法」草案，目前穩定幣多用於買賣其他虛擬資產，未來如運用於實體經濟活動支付，將可能成為跨境支付及台、外幣資產兌換的工具之一，研議相關業者應向央行申報資料的作業及規範。中央社 ・ 22 小時前
糗！謝龍介質詢錯將管碧玲當劉世芳 郭國文狠酸：丟臉丟到家
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導 立法院內政委員會今（29）日就「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制之檢討與精進作為」專案報告，但國民黨立委謝龍介質詢時，錯將海委會主委管碧玲誤認成內政部長劉世芳，鬧出質詢烏龍笑話。對此，民進黨立委郭國文稍早於臉書發文，狠酸謝「在國會表現丟臉丟到家，還是去演布袋戲比較適合」。 郭國文指出，質詢率最後一名的謝龍介，來問政也只...匯流新聞網 ・ 22 小時前
桃園龜山區加壓站設備檢驗 5111戶11/30停水6小時
（中央社記者吳睿騏桃園29日電）台灣自來水公司為提升龜山區供水穩定及降低設備故障情形，30日上午9時起停水6小時，辦理「兔坑加壓站高低壓電氣設備檢驗」，預計影響龜山區5111戶，籲民眾提早儲水備用。中央社 ・ 21 小時前
宜蘭南方澳鯖魚節11/1登場 限量烤鯖魚免費吃
（中央社記者沈如峰宜蘭縣29日電）宜蘭縣南方澳鯖魚節將於11月1日起一連2天，在南方澳第三漁港登場，活動規劃港町海味市集、16種親子趣味活動，還有限量免費的鯖魚蓋飯及烤鯖魚，歡迎民眾參加。中央社 ・ 22 小時前
又逆轉！中廣花蓮台佔國有地 高院更一審改判給付交通部549萬元
交通部所有的中廣花蓮台土地，1987年底遭移轉登記到中廣公司名下，交通部打贏官司後回復為國有，另興訟索討中廣自2010年10月起到2015年11月20日的不當得利（租金）549萬多元。一審判中廣全給，二審逆轉判免給，案經最高法院發回，高院更一審今天改判中廣支付549萬餘元。可上訴。太報 ・ 1 天前
她吃胃藥「月經晚來1個月」！醫曝原因 示警3類人注意
只是吃胃藥，月經竟晚來1個月？藥師洪正憲分享一則案例，經過評估患者的用藥情形後，懷疑是使用Domperidone造成的狀況，因為Domperidone是一種多巴胺D₂受體拮抗劑，阻斷多巴胺對垂體乳腺細胞的抑制作用，可能會使泌乳素升高，會抑制荷爾蒙，進而影響排卵與雌激素分泌。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
美學者評「賴清德魯莽」遭綠營圍剿 郭正亮嗆：書讀一半
美國《時代》雜誌日前刊登一篇由華府智庫「國防重點」學者高德斯坦撰寫的投書分析文，稱總統賴清德是「魯莽的領導人」，引發外界熱議，綠營也對此大力批評。前立委郭正亮直言，高德斯坦討論的問題是兩岸的終局怎麼辦？且其頂多只提到「台灣可以爭取到更多自主權」，結果就被綠營扣帽子，「你這些人書都讀一半」。中時新聞網 ・ 22 小時前
駕駛薪未來 北區大客車駕駛徵才盛大舉行
為協助客運業者招募優質駕駛人力，穩定公共運輸服務品質，交通部公路局新竹區監理所與臺北市區監理所、臺北區監理所共同合作，將於11月8日（星期六）上午11時至下午3時，於臺北車站1樓大廳舉辦「大客車駕駛擴大徵才活動」，誠摯邀請有志從事客運服務的民眾踴躍參加。本次活動邀集北北基桃竹苗地區共22家客運業者、1家駕訓班及地方政府就業服務處共同設攤，現場提供超過500個優質職缺。參加民眾可直接與各業者人資代表面談，了解薪資福利、工作環境與培訓制度，達成即時媒合、快速上工的目標。為鼓勵更多新進人員投入客運行列，政府推出多項就業補助措施，最高可領取21萬3,000元，包括駕訓費用補助、訓練期間生活津貼、普通大客車考取職業大客車期間生活津貼及穩定就業獎勵金等，協助新手駕駛順利考取職業大客車駕照、安心投入就業。此外，活動當日主辦單位也準備了限量200份精美小禮品。凡持有小客車駕照的民眾，可至服務台領取集點卡，至三家不同客運業者攤位洽詢並留下資料後，即可兌換精美禮品，數量有限，送完為止。新竹區監理所表示，大客車駕駛是公共運輸安全的重要支柱，政府除持續推動補助培訓方案外，更期望透過此次跨區聯合徵才活動，促進北台灣好新聞 ・ 1 天前
新社花海節11月8日開展 百萬株花卉、超過百種玫瑰爽當花仙子
台中新社花海節將於11月8日開始舉行，農業部種苗改良場今（29日）表示，今年將展出超過1百種的玫瑰，還會有超美的花海大地畫布，其中有6萬株一串紅、千日紅與多樣草花，還有波斯菊、百日草等景觀作物，適合情侶、家庭一同出遊。新社花海節將於11月8日到11月30日在台中新社舉行，種苗場場長張定霖表示，今年的自由時報 ・ 1 天前
南投焚化爐用地獲撥用 自救會抗議補償程序黑箱
（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）南投縣政府今天辦理焚化爐BOT案地上物補償說明會，名間鄉反焚化爐自救會訴求，應停止違法的地上物補償程序；縣府表示，此案國有地已核准有償撥用，說明會等程序依法行政。中央社 ・ 21 小時前
2025能源週登場，雲豹能源多元事業佈局打造綠能價值鏈
【財訊快報／記者戴海茜報導】雲豹能源(6869)參展2025台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）與台灣國際淨零永續展（Net-Zero Taiwan），主題館聯合旗下兩大子公司台普威能源及天能綠電(7842)，規劃「綠能科技應用」及「永續低碳實踐」兩大區塊。雲豹能源總經理趙書閔表示，集團透過光電、儲能、綠電交易與循環經濟等多元事業佈局，打造完整綠能價值鏈。綠能科技區展示集團深耕太陽能、儲能、綠電交易等營運成果，以台灣產業領航者之姿放眼全球、推動淨零未來；永續低碳實踐區則展現集團投入循環經濟之生活應用，包括100%再生塑膠製品、黑水虻分解技術、蒸汽發電低碳技術與智慧電動單車等，並以「永續4C策略」推動公益與教育行動、實踐多項聯合國永續發展目標（SDGs），展現企業兼顧產業成長與社會責任的永續願景。趙書閔表示，能源轉型不只是技術革新，更是永續共生的實踐，雲豹以「島嶼」為發想，集團透過光電、儲能、綠電交易與循環經濟等多元事業佈局，打造完整綠能價值鏈，並以綠能公益與環境保育行動，持續引領台灣邁向更穩健且具韌性的淨零未來。財訊快報 ・ 22 小時前
謝龍介立院質詢 疑將主委誤認為部長
（中央社記者黃麗芸台北29日電）國民黨立委謝龍介今天在立法院質詢時，疑誤將海委會主委管碧玲錯認為內政部長劉世芳，一路困惑的管碧玲最後才問「委員是不是記錯人…我不是部長，我是主委」，成為意外插曲。中央社 ・ 23 小時前
空拍畫面曝光! 苗栗西山垃圾場2個月起火4次
中部中心／邱俊超 苗栗報導苗栗市西山垃圾場，今天（29日）凌晨4點多起火，延燒面積約400平方公尺，火勢經過5個小時獲得控制，不過這已經是2個月內垃圾場第4次火燒。民視 ・ 21 小時前
從歐洲返台 領行李見1畫面狂嘆氣 ：台灣根本中繼站
台灣觀光缺乏競爭力，常遭民眾垢病，一名網友感嘆，從歐洲返台，領行李時發現原本機上1／5的歐洲人，剩不到5人，感嘆「台灣根本只是個中繼站」，貼文引起熱議。中時新聞網 ・ 23 小時前
貪圖方便! 建材五金行4樓外掛"升降貨梯" 工務局要求限期改善
南部中心／劉尹淳、林樹銘 高雄市報導高雄有民眾拍到，一棟透天厝，四樓外牆掛著一部升降貨梯，宛如懸掛在半空中，民眾看了都覺得很危險，原來這棟透天厝，是間建材五金行，業者疑似為了方便搬貨，才會裝設升降貨梯，只是沒有依法申請執照，工務局後續將函文，請業者限期改善。儘管平時會做電梯保養，使用貨梯時，人員也會站在騎樓觀察安全性，但工務局調查，業者並未依法申請執照，屬於違建。（圖／民視新聞）透天厝四樓外牆，掛著一部升降貨梯，軌道還沒有連結到一樓，宛如懸掛在半空中，民眾看了都覺得好危險。民眾表示，蠻危險的，因為感覺可能會斷掉之類的、危險是一定危險，畢竟是外掛的啊。位在高雄三民區的這棟透天厝，是一間建材五金行，業者為了方便搬運貨物，才裝設升降貨梯，已經使用20幾年，儘管平時會做電梯保養，使用貨梯時，人員也會站在騎樓觀察安全性，但工務局調查，業者並未依法申請執照，屬於違建。當事建材五金行業者表示，方便使用上下貨啊，一個月差不多使用一次而已，我們在使用時，操作人員就會在外面啊，如果遇到緊急事故、緊急事情會馬上斷電啊。距離兩百公尺外的五金行更誇張，升降貨梯直接違規裝在六樓外牆，軌道甚至佈滿斑駁的使用痕跡。（圖／民視新聞）十全二路上有很多的五金行，因為螺絲商品比較重，因此短短兩百公尺內，就有兩間店家違法裝設戶外升降電梯。就是這間距離兩百公尺外的五金行更誇張，升降貨梯直接違規裝在六樓外牆，軌道甚至佈滿斑駁的使用痕跡。高雄市工務局違章建築處理大隊大隊長陳碩甫表示，這個案子經查並無違建檢舉以及查報的記錄，後續我們將依行政程序法，請屋主陳述意見並限期改善，屆期將依規定辦理拆除。工務局說，會要求業者限期改善，畢竟貨梯吊掛在外牆，涉及公共安全問題，一個不小心，恐衍生更大意外。原文出處：貪圖方便！高雄建材五金行 四樓外掛「升降貨梯」、民眾：好危險 更多民視新聞報導台南文章牛肉湯負責人蓋違建！ 負責人認罪求宣告緩刑解鎖8年難題！新北社區1樓住戶自拆違建 68戶完成污水接管高雄「黑絲女OL」身分曝！香肩＋小蠻腰網瘋：超辣民視影音 ・ 21 小時前
陳時中：非洲豬瘟防疫須步步為營 小不忍則大亂
（中央社記者蔡智明嘉義縣29日電）行政院政務委員陳時中今天在嘉縣出席活動時針對非洲豬瘟疫情說，防疫須步步為營「小不忍、則大亂」，禁運、禁宰最少要10天，中央防疫政策都會經過詳細評估，再進行下一步。中央社 ・ 22 小時前
撞擊畫面曝光！新北男騎機車擦撞路緣再撞燈桿摔車 頭部重創送醫不治
新北市新莊區環漢路三段與瓊林南路305巷口，今天（29日）下午1時，1名35歲潘姓男子騎機車行經，不明原因先擦撞到馬路邊緣，再撞上燈桿後摔車，造成潘男頭部受到重創，當場失去生命徵象，巡邏警網經過時發現，立即通報119由消防救護員將男子送往亞東醫院急救，潘男仍因頭部受到重創急救無效宣告不治，這起車禍詳細發生的原因還待警方後續調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
到底是多混？謝龍介竟「指管為劉」 吳思瑤：不分區立委制度應調整
即時中心／廖予瑄、李美妍報導今（29）日國民黨立委謝龍介在立法院內政委員會質詢海委會主委管碧玲時，將她認錯成內政部長劉世芳，讓管當場笑到不行。對此，民進黨立委吳思瑤也回應，謝在國會議事殿堂做出荒腔走板的行為，顯示出台灣不分區立委的制度應調整，此外，她也諷刺道，「謝龍介到底是有多混？連劉世芳跟管碧玲都分不清楚！」今日謝龍介在質詢管碧玲時，指出她應該為自己該負責的事負責，「妳政務官就負責，如果是農業部負責的，就把它點出來」。面對謝一連串的發言，管碧玲尷尬地詢問，「委員在問哪件事？」而謝也回，「我在說馬太鞍溪堰塞湖啊！」並指她曾說這是農業部權責，然而農業部卻縮起來。管碧玲詢問，「你是不是記錯人？我沒有講過這些」，謝龍介則是態度強硬地說，「妳的部分就是救災指揮中心的指揮官，我質詢妳那天，妳都忘記了？」面對謝龍介的指控，管碧玲滿臉困惑地回應，「我是海委會主委」，並強調，「那是劉部長，我不是部長，我是主委」，並且當場掩面笑翻。謝龍介這才尷尬表示，「不是劉部長喔」，並說自己在談態度問題，「內政部劉世芳態度要出來，妳要學習劉的作風」。對於謝龍介認錯人的荒謬行徑，吳思瑤今日下午受訪時也直言，謝龍介這麼資深的立委，連劉世芳、管碧玲都分不清楚，「我們常常在立法院會看到立委問政文不對題，但是這種『問不對人』的情形，倒是前所未見的。」「雖然大家覺得這是一件好笑的事，但是我卻笑不出來」，吳思瑤直指，由於不分區立委不需要經過民意的檢驗，因此才會在國會殿堂一再做出荒腔走板的事，因此這也顯示出，台灣社會應好好思考制度是否需要做調整，「因為包含謝龍介在口頭質詢的部分，幾乎都是倒數的，這是不是表示謝龍介平常就不用功？」因此才會連劉世芳跟管碧玲都傻傻分不清楚，「到底是有多混？」她並質疑，難道這就是國民黨不分區立委的素質嗎？最後，吳思瑤表示，雖然各黨對於提名的不分區的立委都有政治責任，但現在不分區「不適任」立委在問政的制度上卻是非常的不公平，「沒有被罷免的風險，也不需要對民意負責」，因此她認為，對於不分區立委需不需要也接受民主的檢視，台灣人應好好深思憲政的制度。原文出處：快新聞／到底是多混？謝龍介竟「指管為劉」 吳思瑤：不分區立委制度應調整 更多民視新聞報導批鄭麗文反對提高國防預算！ 郭雅慧：中國軍演對區域構成威脅最新！台股今日開高走高 台積電大漲30元達1505元死豬數差39隻！市府稱豬農口誤 議員怒嗆：乾脆讓老農當市長民視影音 ・ 22 小時前
大陸半導體急起直追 黃仁勳語出驚人：僅差「幾奈秒」
中國積極投入半導體產業，輝達執行長黃仁勳更指出，中國大陸僅落後「幾奈秒」，中經院研究顯示，中國可能在2027年前取代台灣，成為最大成熟製程國，而近期最熱門的矽光子，大陸也有超車機會。華為更嗆聲要在三年內超越輝達，挑戰全球產業格局。TVBS新聞網 ・ 22 小時前