春秋航空招「空嫂」被批標籤化！優先錄取已婚有子女女性 公司這樣說

大陸春秋航空公司近日招募「空嫂」的行動引發廣泛討論，該公司將招聘年齡放寬至40歲，並優先考慮已婚及有孩子的女性應徵者。然而，「空嫂」這一稱呼在網路上引起爭議，許多網友認為這是對女性根據婚姻狀態貼標籤的行為。春秋航空對此解釋，他們使用這個稱呼只是為了擴大就業機會，正式職稱依然是「客艙乘務員」，並強調這類人才在服務與應變能力方面具有優勢。

春秋航空此次招聘計劃預計錄用30至60名人員，特別針對年齡較大的女性提供就業機會。春秋航空人資副經理龔灝表示，年齡偏大的女性在就業市場上面臨一定困難，公司希望盡一份力量解決這部分人的就業問題。然而，這個招聘計劃中的「空嫂」稱呼引發網友質疑，有人認為這是根據婚姻狀態給女性貼標籤，甚至反問如果空少結婚後是否要稱為「空夫」或「空叔」。

對於這些質疑，龔灝解釋公司認為已婚女性具備較強的親和力和應變能力，在服務兒童和處理突發情況等方面具有優勢。他強調公司的初衷是擴大招聘範圍，讓更多願意從事這一行業的人有機會加入，而「空嫂」只是一種便於社會理解的通俗叫法，正式職稱仍是「客艙乘務員」。

值得注意的是，雖然大陸三大國有航空公司持續虧損，但春秋航空等廉價航空仍在擴大招聘規模。這與2024年飛往大陸三四線城市的航運量增加45%有關，顯示中小城市已成為驅動大陸民航業擴張和增長的核心動力。隨著這些地區航空需求的增長，航空公司需要更多人才來滿足服務需求，也為各年齡層的求職者提供了更多就業機會。

