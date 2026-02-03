春節上班薪水怎麼算？國定假日五天出勤薪資、給假規定一次看
農曆新年將至，為了保障勞工休假權益並協助企業依法排班，台北市勞動局今天（3日）提醒在春節期間國定假日雇主與勞工朋友的給假給薪，以及出勤工資加給規定，包括今年小年夜（2月15日）恰逢例假日，依法應補假一日，並落於2月20日；呼籲雇主確實依法給假給薪、合理安排人力，讓勞工安心過年。
2026年春節到底哪幾天一定要放假
今年農曆春節連續假期共9天，其中2月15日「小年夜」至2月19日「初三」是國定假日。
台北市勞動局長王秋冬表示，因應114年新增國定假日「小年夜」，企業須留意，避免因沿用舊制度而衍生爭議。
2026年春節國定假日來上班，薪水該怎麼算？
按勞動基準法規定，雇主在國定假日當天應讓勞工休假一天，且工資照付。如雇主徵得月薪制勞工同意於小年夜至初三出勤，依法至少需增給一日工資（8小時以內），或者在事前經勞工同意，把國定假日調移至其他工作日補休。
王秋冬指出，依勞動基準法施行細則第23條之1規定，如果國定假日遇到第36條所定例假及休息日，應予補假。以企業「周一至周五為工作日、周六為休息日、周日為例假日」之出勤模式為例，今年小年夜（2月15日）恰逢該企業例假日，依法應補假一日，並落於2月20日；屆時如需勞工於2月20日出勤，雇主應給付國定假日加班費。
勞動局提醒，部分工時勞工原則上不適用彈性工時制度，雇主排班與計薪應更審慎，避免違法。依勞動部公告，自115年1月1日起，每月最低工資額調整為新台幣29500元、每小時最低工資額為196元；如使時薪制勞工於國定假日出勤，每小時工資（8小時以內）不得低於392元。
2026年春節出勤起爭議如何求助？
勞動局表示，如勞資雙方因國定假日出勤及工資加給產生爭議，建議可先透過勞資爭議調解程序處理；勞務提供地位於台北市，可至北市勞動局「勞動即時通」註冊身分線上提出申請，北市勞動局將盡速召開調解會協處。市民朋友若遇勞動權益問題，也可利用「台北市陳情系統」線上反映或洽詢。
責任主編：于維寧
