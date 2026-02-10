春節上班薪水怎麼算？哪幾天能領「雙倍薪」？一文看懂薪資計算

2026年春節連假即將到來，根據行政院人事行政總處公告，今年連假自2月14日開始直到22日，共放假9天。不過，部分民眾過年期間仍需上班，究竟過年時出勤有雙倍薪資嗎？加班費怎麼計算？勞工可以拒絕上班嗎？一文看懂春節出勤加班制度與薪資計算。

小年夜重疊例假日怎麼算？

立法院去（2025）年完成修法，增訂五天國定假日，小年夜也包含在內。因此，過去春節國定假日為「除夕到初三」共4天，今年起改為從「小年夜到初三」共計5天。

不過，今年小年夜（2月15日）恰逢週日是例假日，與國定假日重疊，比照政府機關作法，統一於2月20日（五）補假形成連續假期，禮拜五當天出勤適用「國定假日」的加班規定，出勤也是雙倍薪。

各假別的加班費差異

春節期間的薪資計算將依當天屬於的假別不同，而有所差異，這次春節連假包含國定假日、休息日以及例假日，以一般採「週休二日制」的月薪制勞工為例，今年春節薪資計算方式如下：

國定假日：出勤即加發1倍薪水

今年國定假日落在2月16日至20日（除夕至初四），因為小年夜落在例假日，因此補假在2月20日（初四）。依《勞基法》第39條規定，國定假日只要有出勤，不論工時長短（8小時內），工資應加倍發給。

超過8小時的部分，依《勞基法》第24條規定，延長工作時間在2小時以內者，按平日每小時工資加給三分之一以上；若再延長工作時間2小時以內者，按平日每小時工資加給三分之二以上。

休息日：依時數給付加班費

這次休息日分別為2月14日（六）以及2月21日（六）。依《勞基法》第24條第2項規定，加班費採累進計算前2小時時薪加給三分之一，第3至第8小時時薪加給三分之二，第9小時起則加給一天又三分之二。

例假日：原則上禁止上班

例假日為2月15日（日）與2月22日（日）。除非因天災、事變或突發事件，否則雇主不得要求員工出勤。若違法要求上班，除須加發1倍工資外，還必須補給1天休假。

這次小年夜落在例假日，出勤規則適用於例假日規範。（圖／勞動部提供）

2月20日因小年夜補假而變成國定假日，適用國定假日出勤規範。（圖／勞動部提供）

加班費怎麼算？

以月薪為新台幣36000元的勞工計算，以一個月30天、一天出勤8小時計算，平日每小時工資額為150元（36000元÷30日÷8小時）。

國定假日：

國定假日只要有出勤，工資應加倍發給。

試算：150元×8小時＝1200元

完全比照政府機關調整出勤者：2/16（除夕）至2/20（小年夜補假）

休息日：

前2小時時薪加給三分之一，第3至第8小時時薪加給三分之二。

試算：150元×1⅓×2小時+150元×1⅔×6小時＝1900元

完全比照政府機關調整出勤者：2/14（六）、2/21（六）

例假日：

非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假日出勤工作。

完全比照政府機關調整出勤者：2/15（日）、2/22（日）

依加班費倍率計算，想在春節期間獲得最多加班費的話，建議選在2月14日、21日出勤，因為加班費採累進倍數計算，月薪制勞工若在這兩天出勤，可領到較高的報酬。

提醒勞資雙方注意，依照勞動部公告，自今年1月1日起每月最低工資額調整為29500元、每小時最低工資額為196元，如果時薪制勞工於國定假日出勤，每小時工資（8小時以內）不得低於392元。

如果想依照自己的實際薪資進行試算，可以參考勞動部的加班費試算系統。

勞動部籲雇主依法給薪

春節補假該怎麼給薪？勞動部再次提醒，補假當天的性質即屬「國定假日」，雇主應依法讓勞工休假，工資照常發給。若經勞工同意於補假日出勤，則必須依規定加倍發給工資且不得打折。

勞動部強調，不論是正職、兼職或臨時工，只要符合「受僱關係、實際出勤、領取薪資」3項條件，在法定休假日上班，依法都應給付雙倍薪水，與身分或工時長短無關。

最後，勞動部也提醒春節出勤前，勞工應先確認自身假別與班表安排，雇主也應依法給薪，避免勞資爭議，雙方才能安心過年。若春節連假期間剛好遇到公司發薪日，雇主仍應依約定日期發放薪資，不得因假期延後或影響勞工權益。