春節不孤單 彰化榮服處到宅圍爐陪長輩迎新年

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】農曆春節腳步近了，為了不讓獨居與雙老家庭的榮民（眷）感到冷清，彰化縣榮民服務處今年持續推動「2026迎春圍爐」行動，直接把圍爐辦進長輩家裡，用一桌熱騰騰的年菜與滿滿陪伴，提前送上過年的溫暖。

「過年有人來陪我吃飯，心裡真的很暖。」隨著農曆春節將至，彰化縣榮民服務處啟動「2026迎春圍爐」關懷行動，規劃20場到宅小圍爐，由工作人員與志工一同走進社區、走進長輩家中，陪伴獨居及雙老家庭的榮民（眷）圍坐餐桌、吃年菜、話家常，讓年節氣氛不再只停留在街頭，而是真正走進家門。

考量不少長輩年事已高、行動不便，難以參加大型活動，榮服處特別調整方式，改以「小而溫馨、就在身邊」的到宅圍爐進行。彰化縣榮民服務處處長邱文俊表示，希望用最貼近生活的方式，把關懷送到長輩最熟悉、也最安心的地方，「不用出門，在家就能過年。」

為不讓長輩在春節前感到孤單，彰化縣榮民服務處推出到宅圍爐行動，用陪伴與年菜，把溫暖送進家門。（彰化榮服處提供）

邱文俊說，今（22）日的活動，榮欣志工一早便忙進忙出，備料、下鍋、裝盤樣樣親手來，將象徵團圓的年菜一一端上桌。志工們一邊夾菜、一邊陪長輩聊天，關心生活起居與健康狀況，屋內飄著飯菜香，也充滿笑聲與溫暖氣氛。

這次迎春圍爐能順利進行，也少不了社會各界的愛心支持。彰化縣果菜愛心協會慷慨捐贈新鮮蔬果與民生物資，讓每一場圍爐都吃得到新鮮、看得到用心；彰化縣陸軍第一士官學校領導士官班也派員參與陪伴行動，親手將年節禮盒送到長輩手中，提前祝賀新年平安順心。

今（22）日的到宅圍爐現場，不少長輩一邊用餐，一邊分享過往過年的回憶，臉上露出久違的笑容。邱文俊也感性地說，「迎春小圍爐」的重點不只是年菜，而是有人願意走進家門、坐下來聽長輩說話，讓他們知道自己並不孤單。

榮服處表示，透過一次次的到宅關懷，希望在年節前為長輩注入更多安心與力量，讓每一位需要照顧的榮民及眷屬，都能在春節前夕感受到被惦記、被陪伴的溫暖，迎接一個安心、幸福的新年。