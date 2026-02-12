春節不孤單 高市精障協作會所陪伴會員迎新年
農曆春節不只是家人團聚的重要時刻，也是親朋好友相聚互相拜年的節日，高雄市精障協作會所於春節前夕及春節期間，運用社群媒體設計活潑多樣年節活動，陪伴精神障礙者在節慶中持續保有生活節奏與人際連結，讓過年不只是放假，更是一段被支持、被看見的生活經驗。(見圖)
高市府社會局今(十二)日說明，為迎接春節到來，會所在過年前就著手規劃新春圍爐活動，邀請會員以「一人一料理」方式共同準備年菜，並安排寫春聯活動，讓會員將親手完成的新年祝福帶回家中，與家人分享；透過共同準備與分工合作的過程，會員在實際參與中練習生活技能，也感受到彼此支持與信任。此外，春節連假期間會所雖暫停實體服務，但啟動新年假期LINE群組互動，每日設定一個主題，邀請會員以照片為主、輔以文字，分享過年期間的生活實境，讓關懷與陪伴在假期中接棒不中斷，而且阻斷障礙，歡樂迎新年。
會員艾倫(化名)分享，過去曾長時間獨自面對生活與工作的壓力，來到會所後首次感受到被夥伴溫柔接住；在會所中，能與夥伴平行溝通、共同討論工作與活動安排，逐漸找回「自己可以選擇、可以付出」的價值，不再只是被照顧的對象，而是被需要的夥伴。
社會局表示，高雄市自一一○年率先設立「心驛會所」以來，陸續增設「雄棧會所」、「青草地會所」及「歡喜會所」，二○二五年下半年創全國之先，集結臺灣各會所並邀請韓國、澳洲及加拿大辦理「心社共創」國際交流研討會，實現「會員對會員、會所對會所」的日常交流，除了專業討論，更充滿人情溫度。一一五年亦將持續佈建據點，協作模式強調會員與工作人員站在一起，共同討論與決定，讓精神障礙者在參與中累積力量、邁向自立生活。
精神障礙者協作模式據點服務對象為領有身心障礙證明，且障礙類別為第1類神經系統構造及精神、心智功能，代碼【12】之民眾，若有服務需求可洽心驛會所○七-七四七七三一五、雄棧會所○七-三五○三五二○、青草地會所○七-六八一○○九三、歡喜會所○七-二八二九八二八，或至高市府政府社會局官網查詢相關資訊。
