春節不宅家 體育局：新北運動中心好康四連動

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府近年推動國民運動中心營運移轉計畫，引進專業團隊升級場館與服務；新北市長侯友宜今（6）日宣布春節推出「新春好康四連動」，邀請市民走進運動中心健康迎新年。

圖／侯友宜宣布，新北市國民運動中心祭出多項優惠，包括初二體適能免費、初三泳池免費、初四InBody檢測買一送一及初五買月票現折200元。（新北市政府新聞局提供）

侯友宜出席「新北市運動中心場館升級－新春好康四連動記者會」表示，新北市自民國99年起推動國民運動中心建設，包含今年底將完工的蘆洲及板橋第二國民運動中心，累計將達20座，數量居全國之冠；市府持續優化場館品質，期盼讓全民都能享有便利、安全且多元的運動空間。

為提升整體使用體驗，侯友宜指出，市府自113年起推動國民運動中心營運移轉（ROT）計畫，透過專業營運團隊投入資源，全面升級設施與服務；目前中和、蘆洲、土城、三峽、鶯歌、板橋、淡水及泰山等8座國民運動中心已完成修繕優化，各具特色。

其中，泰山國民運動中心新增戶外滑板場、規劃女性友善專區，並擴充體適能館與健身器材，提供更多元的運動選擇；此外，新北市也持續佈建社區運動聚點，目前已設置60處，涵蓋各行政區，盼透過多元場域讓運動融入日常生活，提升全民運動風氣與健康意識。

迎接春節假期，侯友宜宣布國民運動中心自初二至初五推出「新春好康四連動」優惠，包括初二體適能免費、初三泳池免費、初四InBody檢測買一送一，以及初五購買月票現折200元，鼓勵市民走出家門、規律運動。他也祝福市民新的一年「馬祥厚運、身體健康」。

體育局局長洪玉玲補充，泰山國民運動中心試營運至2月8日止，全館設施與團體課程皆開放免費體驗，試營運期間購買課程另享85折優惠；更多活動與場館資訊，請關注「新北運動聚點」臉書粉絲專頁。

