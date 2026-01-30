春節不怕斷藥！衛福部2月新制上路 146萬慢病族明起可提前領藥

記者簡浩正／台北報導

衛福部31日起啟動慢性病提前領藥措施。（示意圖／資料照）

衛福部今（30）日宣布，2月起將上路多項攸關民眾癌症治療與用藥的健保新制。其中，健保署將挹注新台幣4000萬元，推動「全民健康保險乳癌照護品質提升方案」，另因應春節連假鼓勵院所開診，政府投入約16億元健保加成獎勵，並自明（31）日起啟動慢性病提前領藥措施，預估146萬人受惠。

農曆春節「慢性病病人提」前領藥措施

健保署表示，對於原定於春節連假期間回診之慢性病病人或慢性病連續處方箋給藥屆滿（用罄）日介於115年2月14日至115年 2月22日者，可提前自春節前14天（即115年1月31日）回診由醫師處方給藥或預領下個月（次）用藥。統計114年春節前10日（114年1月15日至114年1月24日）慢性病連續處方箋領藥人數約為146萬人。

廣告 廣告

新增115年度全民健康保險「春節加成獎勵方案」

為鼓勵醫療院所春節連假9天開診， 提升醫療服務量能，門診除夕至初三診療費、藥服費加成100%，初四及初五加成50%，其餘連假加成 30%；住院及急診均加成100%。

「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」春節開診資訊

115年春節連假9天（2/14 至 2/22），UCC除了除夕（2/16）及初五（2/21）2天未開設，其餘7天於每日8時至24時，開設內兒科、外（骨）科看診。為獎勵開設 UCC，人力費用雙倍支付，醫療費用加成30%支付。臺北、新北、桃園、臺中、臺南、高雄健保特約醫院、西醫基層診所共13家辦理。

更多三立新聞網報導

你中幾項？台灣「失智年輕化」惡化速度比長者快！「4大徵兆」快就醫

流向17縣市！蒙特樂橄欖油爆「黑心混充」食藥署將訂食用橄欖油標示規定

想瘦得快、老得慢？醫：每天「多吃50%蛋白質」：大腦自動對零食熄火

霍諾德愛啃「1蔬菜」吃蔬果不等於健康！營養師揭8大「假健康飲食」陷阱

