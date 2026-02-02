春節不怕胖 北榮新竹分院提供簡單四步驟控制熱量

春節不怕胖，北榮新竹分院營養師李紫涵提供簡單四步驟控制熱量。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

農曆春節團圓的氣氛讓人容易忘記控制食量，北榮新竹分院營養師李紫涵表示，只要掌握「順序正確、烹調少油膩、點心聰明選、飲品不加糖」簡單的飲食原則，就能兼顧美味與健康，從選擇菜色、控制烹調方式，到零食和飲品的聰明搭配，每個細節都可以幫助身體減輕負擔。

李紫涵指出，第一係菜先吃、肉適量、飯最後。春節聚餐時，建議遵循「菜→肉→飯」的進食順序。首先從蔬菜類開始，可增加飽足感，讓胃先填個半飽，有助於減少後續高熱量食物的攝取量。接著攝取蛋白質來源，肉類減少香腸、臘肉等加工品，加工品通常含高油脂與過量鈉，肉類選擇建議以白肉為主，例如魚類、雞肉等。另外也別忘記，豆製品與雞蛋也是優良的蛋白質來源。最後，再適量食用飯或其他澱粉類食物。

其次係清爽烹調少油膩。建議年菜以清蒸、滷、燉、煮、烤等方式為主，減少油煎、油炸或重油快炒的料理，以「烤」取代「炸」，選用瘦肉、鮑魚、干貝等低脂蛋白質，取代豬腳、豬皮；並加入杏鮑菇、白菜、白蘿蔔、猴頭菇等蔬菜，增加纖維的同時也降低整體熱量。

第三則係零食以原型食物為核心，減少高度加工食品，例如新鮮水果、毛豆或未調味的堅果種子。最後則係飯後飲品以無糖為原則，用餐或吃完點心後，飲品建議以無糖茶飲或白開水作為主要選擇，避免含糖飲料或甜湯。無糖茶飲不僅可以幫助解膩，也能減少額外糖分攝取，對體重與血糖控制更為有利。