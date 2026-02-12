春節不打烊的陪伴 高市精障協作會所用行動迎新年

農曆春節是家人團聚的重要時刻，卻也可能成為部分精神障礙者感到孤單與失落的時節。為讓會員在年節期間維持生活節奏與人際連結，高雄市精障協作會所於春節前夕及連假期間規劃一系列實體與線上活動，透過多元陪伴機制，讓過年不只是放假，更是一段被支持與理解的生活歷程。

↑圖說：走入社區貼近在地的生活，透過參與在地活動與交流，建立彼此連結（圖片來源：高雄市社會局提供）

迎接新春，會所提前舉辦圍爐活動，邀請會員以「一人一料理」方式共備年菜，在分工合作中練習生活技能，也在互動過程中累積默契與信任。現場同時安排寫春聯活動，會員將親筆揮毫的新年祝福帶回家，與家人共享成果與喜悅。透過實際參與，會員不再只是服務的接受者，而是在團體中扮演積極角色，感受被需要與被肯定的價值。

廣告 廣告

春節連假期間，雖然實體據點暫停開放，會所仍啟動LINE群組互動機制，每天設定不同主題，邀請會員以照片搭配簡短文字分享過年生活點滴，讓關懷在雲端延續。透過線上串聯，會員即使身處不同場域，也能彼此交流、互相回應，讓陪伴不中斷。

↑圖說：會員與職員共同學習文書，共同完成每日工作日任務。（圖片來源：高雄市社會局提供）

會員艾倫（化名）分享，過去曾長時間獨自承受生活與工作壓力，進入會所後第一次感受到被夥伴接納與理解。在這裡，大家能平等溝通、共同討論活動與工作安排，逐漸找回「自己可以選擇、可以付出」的能力與自信，從被照顧者轉變為團體中重要的一員。

高雄市社會局指出，自110年率先成立「心驛會所」以來，陸續設置「雄棧會所」、「青草地會所」與「歡喜會所」，逐步擴大社區支持網絡。2025年下半年更將創全國之先，串聯全台會所並邀請韓國、澳洲及加拿大代表來台舉辦「心社共創」國際交流研討會，實踐「會員對會員、會所對會所」的交流模式，讓專業討論與人情溫度並行。115年也將持續布建服務據點，深化協作模式。

↑圖說：一人一料理，圍爐一起來！在笑聲中準備年菜，過年就是要這麼暖。（圖片來源：高雄市社會局提供）

社會局強調，協作會所核心精神在於會員與工作人員站在同一陣線，共同討論與決策，讓精神障礙者在參與中累積能力，逐步邁向自立生活。春節的溫暖陪伴，正是這份理念最具體的展現。

精神障礙者協作模式據點服務對象為領有身心障礙證明，且障礙類別為第1類神經系統構造及精神、心智功能，代碼【12】之民眾，若有服務需求可洽：心驛會所（07-7477315）、雄棧會所（07-3503520）、青草地會所（07-6810093）、歡喜會所（07-2829828），或至高雄市政府社會局官網查詢相關資訊。

更多品觀點報導

超人力霸王發威！ 高雄「擊餓」美食對決首週人潮爆棚

《拳皇’97》熱血回歸 駁二動漫倉庫推《K.O.格鬥祭》跨界登場

