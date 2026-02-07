春節不打烊 國道服務區駕駛休息室每次限用2小時

（中央社記者黃巧雯台北7日電）為降低疲勞駕駛事故發生，高公局自民國100年10月以來在14個國道服務區設置駕駛人休息室，免費提供短暫休憩或沐浴，今年春節將比照平時，每次登記使用以2小時為限。

交通部高速公路局曾在71及72年間設置「汽車駕駛人休憩中心」，每次使用僅收象徵性費用，由高公局職工福利委員會負責辦理，但因收入與支出差距懸殊，經檢討後在80年11月停辦。

不過，為降低疲勞駕駛事故，高公局從100年10月起陸續在國道服務區重新設置駕駛人休息室。高公局表示，全台國道15處服務區，除石碇服務區因腹地及空間條件未設置外，其餘14處均有設置，經統計重新啟用至114年12月底止，使用人次達54萬。

高公局表示，觀察使用族群，國道1號屬商務或貨運旅次較多，貨車駕駛使用比率較高，而國道3號（如清水、西湖服務區等）則是旅遊族群較多，除職業駕駛外，也常見家庭出遊民眾利用空檔休息。

高公局業務組科長蔡欣宛告訴中央社記者，服務區經營廠商近年為提升服務品質，主動犧牲賣場空間，陸續設置提供各種不同功能的駕駛人短暫休息空間，獲得不少使用者正面回饋。許多大貨車司機會選擇在休息室洗澡，或短暫休息後再繼續送貨。

蔡欣宛表示，目前除了蘇澳服務區駕駛人休息室服務時間為上午8時至晚間6時，其餘13處都是24小時全天候服務，提供男女駕駛人休息室，部分還設淋浴間。憑駕照或其他證件至服務台登記（夜間洽超商店員）即可免費使用，為避免長時間占用而影響他人使用權利，使用時間為2小時。

蔡欣宛表示，目前4處駕駛人休息室另提供按摩椅，包括古坑、蘇澳、東山可免費使用或登記時索取代幣，僅清水服務區需付費。

不同服務區的駕駛人休息室在設施與空間規劃上略有差異，有的設置床鋪，有的則採用躺椅；部分休息室為獨立空間，也有僅以隔簾加以區隔的設計。蔡欣宛表示，西螺服務區因大貨車駕駛多，設有洗衣及烘衣設備，而湖口（南站）為獨立建築物，提供多達11張躺椅。

去年因應春節假期車潮及人潮，為提升各項公共服務及停車位周轉率，將駕駛人休息室使用時間縮短為上午8時至晚間8時，每次使用30分鐘，最多延長1次。蔡欣宛表示，實際觀察春節的貨運運送較少，使用率相對較低，因此今年春節使用條件和限制將比照平時辦理。（編輯：張雅淨）1150207