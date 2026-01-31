春節九天連假將屆 竹縣環保局製作連假垃圾清運圖卡安心好過年

春節九天連假將假，竹縣環保局製作連假垃圾清運圖卡，讓民眾安心好過年。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

農曆春節九天連假將至，新竹縣環保局特別製作各鄉鎮市農曆春節期間垃圾清運資訊圖卡，提醒民眾留意垃圾收運時間，並呼籲民眾確實做好分類回收與減量，注意高壓瓶及電池務必獨立回收，避免壓縮爆炸危及清潔人員安全，一同攜手安心過好年。

環保局表示，呼籲民眾將廚餘須瀝乾水分再丟，大型家具請事先聯繫清潔隊，以及請民眾將電子電器內的電池取出獨立回收，還有瓦斯罐、髮膠罐等高壓瓶應確認用盡，獨立包裝並標示「內有高壓瓶」，遵守「完、包、警、收」四步驟。

環保局提到，二月十五日小年夜當天有湖口鄉、關西鎮、北埔鄉、峨眉鄉及尖石鄉有進行加班清運，其他鄉鎮市仍維持停止收運，呼籲民眾提前進行大掃除，並落實垃圾分類。

除夕當天除芎林鄉試辦的白天定時定點、峨眉鄉、竹東鎮（員山里、柯湖里）、尖石鄉及五峰鄉的前山區域停止收運以外，其他鄉鎮市皆維持正常清運。初一至初二全縣各鄉鎮市停止收運垃圾。其中，竹北、新豐、湖口、新埔、關西、寶山、北埔、芎林、峨眉等十鄉鎮市，延長停收至初四，初四當天僅橫山鄉及竹東鎮的員山里、柯湖里、上坪里、瑞峰里、陸豐里及尖石鄉及五峰鄉正常收運。初五多數鄉鎮市已開始正常清運，除芎林鄉試辦的白天定時定點、竹東鎮的上坪里、瑞峰里、陸豐里、橫山鄉及尖石鄉為停止收運狀態；初六除新豐鄉下午有進行加班清運以外，其他鄉鎮市皆為停止收運狀態。