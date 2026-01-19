春節九天連假醫療大考！北榮陳威明亮出「這王牌」紓解急診壅塞

北榮院長陳威明強調春節急診已做好超前部署，呼籲民眾安心過年。資料照。李政龍攝



春節九天連假將至，各大醫院急診量能備受關注。台北榮民總醫院院長陳威明今（1/19）表示，北榮已提前在急診室完成多項整備，歷年來春節期間急診壅塞情況本就不嚴重，加上去年再度優化動線與環境，今年過年「應該不會有問題」。

陳威明指出，北榮近年也調整「簽床」系統，過去為堅持高度專科化，病患幾乎不跨科簽床，例如骨科不會簽到神經外科、腸胃科不會簽到心臟內科；但在「同質性高」的前提下，已開始更彈性運用人力與床位，實施數月以來，未接獲同仁投訴，醫療品質也未受影響，成效良好，正好可因應春節假期需求。

陳威明也特別感謝政府今年提供相關補助，強調「重賞之下必有勇夫」，許多醫護人員在春節期間堅守第一線，放棄與家人團聚的時間，守護民眾健康，「給予鼓勵與支持，是政府的德政」。他表示，自己春節期間也會留在醫院陪著同仁，「民眾安心過年，健康我們幫你們守護，沒有問題」。

針對外界關心跨科支援問題，陳威明強調，護理師本來就接受跨科訓練，這在醫療體系中是常態。他舉例，疫情期間，全台採檢工作不分科別，眼科、婦產科、骨科醫師都曾投入支援，「國家有難的時候，所有科別都必須互相支援，這是對這塊土地的責任」。

陳威明也澄清，北榮並非「亂簽床、哪裡有床就塞」，仍以同質性高的病患為原則進行調度，因此急診滯留率始終控制在院內設定的安全閾值之下。此外，北榮急診室本身設有十多張加護病房床位，屬於高規格配置。若樓上加護病房滿床，重症患者仍可直接在急診加護病房收治，提供與正式加護病房同等級的照護。

陳威明強調，在政府政策支持與院方超前部署下，北榮對今年春節醫療量能「很有信心」，民眾無須過度擔憂。

