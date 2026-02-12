春節也可健康飲食 北市倡議每日1餐雜糧核果飯 (圖)

勞動部高屏澎東分署潮州就業中心，靈活運用「勞工就業通計畫」，順利協助失業的阿雄（化名）重返職場。潮州就業中心指出，受國際情勢波動影響，部份金屬製造產業訂單縮減。四十二歲的阿雄因公司縮編而被資遣，身為家庭經濟支柱的他，焦慮地向該中心尋求協助。就服員第一時間協助他申辦失業給付，以緩解失業期間經濟壓力，並在服務過程中，透過就業諮詢了解阿雄的個人特質、技術專長與體能狀況，主動開發在地適合職缺，並透過勞動部「勞工就業通計畫」助他順利就業。潮州就業中心主任楊采蘭表示，該中心採取雙管齊下策略，一方面運用勞工就業通計畫的「僱用獎助津貼」降低企業用人負擔，提高聘僱意願；另一方面結合「缺工就業獎勵」，成功推介阿雄至鄰近的塑膠用品製造公司，不僅解決了企業缺工問題，更讓勞工能順利銜接新職涯。楊采 ...

