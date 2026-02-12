春節也可健康飲食 北市倡議每日1餐雜糧核果飯 (圖)
2月4日是世界防癌日，台北市立聯合醫院仁院區營養師陳枚伶特別設計的雜糧核果飯食譜，倡議國內多以米飯為主食的3餐，建議每日1餐雜糧核果飯健康飲食。（營養師陳枚伶提供）
中央社記者楊淑閔傳真 115年2月12日
其他人也在看
潮州就業中心運用勞工就業通計畫 順利協助失業者重返職場
勞動部高屏澎東分署潮州就業中心，靈活運用「勞工就業通計畫」，順利協助失業的阿雄（化名）重返職場。潮州就業中心指出，受國際情勢波動影響，部份金屬製造產業訂單縮減。四十二歲的阿雄因公司縮編而被資遣，身為家庭經濟支柱的他，焦慮地向該中心尋求協助。就服員第一時間協助他申辦失業給付，以緩解失業期間經濟壓力，並在服務過程中，透過就業諮詢了解阿雄的個人特質、技術專長與體能狀況，主動開發在地適合職缺，並透過勞動部「勞工就業通計畫」助他順利就業。潮州就業中心主任楊采蘭表示，該中心採取雙管齊下策略，一方面運用勞工就業通計畫的「僱用獎助津貼」降低企業用人負擔，提高聘僱意願；另一方面結合「缺工就業獎勵」，成功推介阿雄至鄰近的塑膠用品製造公司，不僅解決了企業缺工問題，更讓勞工能順利銜接新職涯。楊采 ...
老婦等垃圾車意外跌深溝 宜市清潔隊及時救援 (圖)
宜蘭市蔡姓婦人（藍背心者）日前在路口等垃圾車時，不慎摔落深溝，清潔隊員發現後立刻搬來長梯與布繩救援。蔡婦12日到市公所獻花，感謝清潔隊員救命之恩。
疑A柱阻擋視線釀禍！新莊2行人遭撞飛駕駛恐挨罰3萬6
新北市新莊區昨天深夜10時許發生車輛撞傷行人意外。48歲王男開車行經新莊區西盛街欲左轉龍安路時，疑似視線遭A柱阻擋，猛撞...
陸軍上士盜賣營區大理石板 繳回犯罪所得獲緩刑
（中央社記者張榮祥台南12日電）陸軍朱姓上士盜賣營區工程大理石板，獲利新台幣5萬元，遭送辦後坦承犯行，返還大理石板及繳回犯罪所得，台南地方法院今天判刑1年10個月，緩刑4年，全案可上訴。
2026彰化縣媽祖祈福文化節 媽祖聖筊擇定10/9-10/11舉行
「2026彰化縣媽祖祈福文化節－擲筊求好日」活動今（12）日上午於爐主宮廟芳苑普天宮隆重舉行，由彰化縣長王惠美擲筊請示吉日，在芳苑普天宮主委徐明戰、芳苑鄉長林保玲，以及員林福寧宮、二林仁和宮、王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、溪湖福安宮等13間媽祖宮廟主委與各界來賓見證下，媽祖賜予2聖杯，擇定國曆10月9日至11日（農曆8月29日至9月2日）一連3天舉辦盛會。屆時13間宮廟媽祖神尊將齊聚芳苑普天宮，供信眾參拜祈福，讓民眾一次獲得13尊媽祖庇佑。王惠美表示，去年擲筊選出今年爐主宮廟為芳苑普天宮，感謝爐主宮廟與12間媽祖廟齊心協力，共同傳承與發揚媽祖文化。祈福文化節除宗教科儀外，也將辦理繞境與多元活動，內容豐富精彩，歡迎全國民眾前來參與，一次感受13尊媽祖的慈悲護佑。王惠美指出，芳苑鄉擁有獨特的沿海文化與生態景觀，「芳苑潮間帶牛車採蚵」展現近海養蚵傳統特色；「芳苑海空步道」則可深入紅樹林與潮間帶，近距離觀察濕地生態，欣賞夕陽餘暉與海岸風情，極具觀光魅力。芳苑普天宮總幹事鄭建上指出，今年依媽祖聖示，將於國慶連
合法棋牌社變職業賭場 萬華警年前掃蕩逮13人送辦
合法棋牌社變職業賭場 萬華警年前掃蕩逮13人送辦
屏基大年初一至初三小兒科開診 陪孩子安心過好年
春節9天連假即將展開，屏東基督教醫院提醒民眾，春節期間人潮南來北往、飲食作息改變，呼吸道與腸胃道疾病往往攀升，開心過年之餘，更要為自己與家人的健康把關。屏基醫務部部長陳志文提醒，春節期間若孩子出現發燒、咳嗽、腸胃不適等症狀，家長不必過度恐慌。屏基在春節期間初一至初三上午、下午均開設小兒科門診，讓孩子
春節健康飲食 北市衛生局倡議每日1餐雜糧核果飯
（中央社記者楊淑閔台北12日電）春節聚餐豐盛，台北市衛生局今天表示，響應世界癌症日旨在喚醒防癌意識，且研究指含全穀類等食材的地中海飲食可降低癌症風險，據以倡議每日1餐雜糧核果飯健康飲食。
販毒集團藏身大樓"小蜜蜂"送毒 警破門逮到8人
南部中心／綜合報導有販毒集團藏身在高雄楠梓一棟大樓內，透過網路販售，再由「小蜜蜂」分早晚班，24小時輪班開車外送。警方在住處前埋伏，發動突擊，一舉逮捕主嫌和共犯等八人，起出二千多包的毒咖啡包、愷他命和梅錠等毒品。
示警境外連網威脅 資安署：建議原號漫遊
年節將近，不少民眾規劃出國旅遊，數發部資安署10日示警境外連網環境會有更高的資料遭竊或數位監控風險。針對使用手機面臨可能的資安疑慮，資安署提出包括使用國內業者原號漫遊等七大防護重點。
讀懂生醫新顯學 《外泌體時代》熱銷二刷
《外泌體時代》好評不斷，已緊急啟動二刷印製。
罹癌該怎麼吃？營養師揭「治療前中後」飲食秘訣：這時期能吃就吃
罹癌該怎麼吃呢？如何正確補充營養是成功抗癌的關鍵。營養師顏妙容於《抗癌飲食怎麼吃》一書中，破解常見的癌症飲食迷思，指出正確飲食不僅能預防癌症發生，也有助降低復發風險。書中除了聰明選食，更完整說明治療前、中、後的飲食對策，回應癌友與照顧者最關心的實際問題，幫助預防癌症惡病質，提升身體修復力。以下為原書摘文：
遠東巨城年節應景喜迎金馬 春節連假走春熱鬧滾滾
【民眾新聞網方健龍新竹報導】2026金馬迎新歲！Big City遠東巨城購物中心在9天春節連假規劃多項應景年節 […]
李貞秀去年3月才放棄中國籍 邱垂正：參選資格有巨大爭議
具中配身分的民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，陸委會主委邱垂正今天（12日）受訪時強調，在台設戶籍滿10年才得以登記成為公職候選人，設籍時間點應以繳交喪失原籍證明起算，李貞秀去年3月才補繳放棄國籍證明，參選資格恐有巨大爭議。
喉嚨痛、吞嚥卡卡注意！55歲男3期下咽癌 免疫治療搭配手術相助
1名55歲男子3個月來反覆出現喉嚨疼痛和吞嚥困難，導致進食受限、體力下降，起初以為只是一般感冒或喉嚨發炎，經義大醫療確診為第三期下咽癌，醫療團隊整合免疫治療和下咽腫瘤切除手術杜絕病灶。義大癌治療醫院血液腫瘤科主任謝孟哲表示，該名患者反覆出現喉嚨疼痛和吞嚥困難，陸續就醫多次，症狀卻未明顯改善，長期不適
驚悚撞擊瞬間曝光！70歲嬤清晨摸黑上工 騎車被撞飛搶救不治
花蓮縣吉安鄉今天（12日）清晨發生一起死亡車禍，一名張姓女子（70歲）騎車要到田裡工作，行經知卡宣大道三段、永興四街口時，從外側車道切至至內側車道準備左轉，遭後方吳姓男子（73歲）駕駛的自小客車撞上，張女被撞飛受重創，經急救仍不治。
麻辣鍋湯喝2碗腳趾痛醒掛急診 醫：等於濃縮尿酸
一名有高尿酸問題的男子喝下2碗麻辣鍋湯後，隔天因腳趾劇痛驚醒緊急送醫，檢查後發現是尿酸結晶引發急性痛風。泌尿專科醫師蘇信豪指出，火鍋湯底、啤酒及含糖手搖飲是3大尿酸製造機。
春節連假雲林6家急救責任醫院 初1至初3開設傳染病特別門診
春節期間返鄉、出遊，出入人口群聚機會增加，又適逢流感等呼吸道疾病流行期，有鑑去年流感嚴重急診塞爆，縣內6家急救責任醫院在2月17日（大年初1）至19日（初3）春節假期間開設傳染病特別門診，有需要民眾可多利用。雲林縣衛生局長曾春美指出，春節連假6家急救責任醫院急診維持24小時，衛生局每日即時掌握各家醫
春節迎流感高峰！北醫附醫開設呼吸道傳染病特別門診
根據疾管署監測，今年春節將迎來流感高峰，目前社區中以A型流感H3N2為主，其次為鼻病毒；而COVID-19疫情雖稍微降溫，但隨著春節出遊及聚會增加，加上日本及美國近期COVID-19有上升趨勢，國人出國或接待來自國外的友人，仍須特別留意。台北醫學大學附設醫院胸腔內科醫師徐上富表示，一般感冒多為流鼻水、打噴嚏，通常只會微發燒或不發燒，對體力影響較小；流感通常是......
若台遭併吞日、菲恐成下個目標 董立文肯定賴清德說的對
總統賴清德日前接受法新社（AFP）專訪，直指台海局勢不僅攸關台灣自身安全，更牽動整個印太區域的戰略平衡，並示警若台灣被中國併吞，下個受威脅的將是日本、菲律賓。