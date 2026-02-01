春節交通優惠、急門診資訊 竹縣走春、就醫更順暢

新竹縣計程車費率則自十三日零點起至廿二日廿四時止共十天，實施春節計程車運價「按原規定收費方式加收百分之卅運價」。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

農曆春節將屆，新竹縣政府彙整春節連假期間各項交通優惠以及各家醫院急門診服務資訊，交通資訊包含觀光景點大眾運輸優惠、春節停車好康、春節計程車費率及熱門風景區替代道路等，民眾可先掌握相關訊息，讓出遊更盡興，如有醫療需求也可多加利用。

交通處表示，觀光一號「高鐵新竹站至照門休閒農業區」、觀光二號「高鐵新竹站至六福村主題遊樂園」、台灣好行觀霧線與獅山線，皆係初三至初六行駛，春節免費公車（須持電子票證），方便民眾走春出遊，

廣告 廣告

新竹縣計程車費率則自十三日零點起至廿二日廿四時止共十天，實施春節計程車運價「按原規定收費方式加收百分之卅運價」。在停車格收費方面，自除夕至初五，新竹縣公有路邊停車場均暫停收費，但竹北市二月十六日鄰市場的部分路段（仁義市場、仁義路、華興一街、仁德街及仁孝街）仍維持收費，請民眾留意。

另外，為避免風景區交通壅塞，縣府也規劃替代道路，呼籲開車民眾多利用替代道路，以免壅塞。連節期間內灣車潮眾多，民眾可將車停放於距離內灣約一點二公里外的防汛道路，或將車停放於九讚頭火車站前廣場，再改搭乘內灣線小火車進入內灣老街遊玩。

新竹縣轄內的中醫大新竹附醫、新竹台大分院竹北院區、東元醫院、仁慈、台北榮總新竹分院，都加開部分科別門診，急診廿四小時不打烊。