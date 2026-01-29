春節交通狀況縣府召開會議 實施交通管制計畫 以維護春節期間交通「一路順暢 人車平安」

為紓解115年農曆春節期間交通順暢及防制交通事故，台東縣警局與相關交通單位協調後，將於2月14日（農曆12月27日，週六）至2月22日（農曆正月初六，週日）二十四時止一連9天，實施春節期間加強交通秩序維護及疏導管制計畫，其中台東市中央市場周邊路段，將實施交通管制措施，台9線南迴公路禁行砂石車，希望行路人及遊客能夠注意，以免屆時造成交通阻塞陷入車陣與不便，縣府希望知名商家業者視交通狀況派出員工協助交通疏導，以及民眾及遊客能確實遵守，並請施工單位於春節期間停工，以及做好警示與夜間照明設施。

有鑑於往年春節期間，返鄉人潮及外地遊客駕駛自小客車湧入台東，將造成交通維護的問題，台東縣警局於今(29)日上午循往例特別邀集各相關單位召開交通疏導協調會，由局長林宏昇主持，並制訂相關交通維護及疏導管制措施。其中（一）南橫公路台20線省道(臨105線)梅山口至向陽路段(計47公里)，春節連假期間每日7時至14時開放進入通行，14時後禁止進入，17時全線淨空，如遇有路面結冰，則開放時間延至融冰(約8至9時)。

（二）台9線南迴公路（金崙至壽卡）春節連假期間，每日上午9時至12時及16時至19時兩時段，禁止砂石車由台東往高雄行駛。同時，台9線、台11線、台11乙線、縣道197號及台東市區部分路段，砂石車與混凝土車輛禁行。大鳥路段因應災害修復工程，占用北上車道，連假期間將調撥南下內側車道供北上通行。

金崙大橋於連假期間，北上車輛禁止在北端路口左轉，金崙社區所有車輛於管制時段禁止於北端通行(客運除外)，一律由阡仔崙橋南下，於金崙大橋南端出口後再行北上或南下。

（三）連假期間每日8至20時進出初鹿牧場改為單行路線(南進北出)，自忠孝路與文泰路進入，並由台9線龍過脈出口處離開。水往上流部分，請由台11線146.1K處進入，風景區內續往台東車輛經由東43(五線產業道路)146.7處南下，擬往成功方向車輛，則由區內道路接145.7處北上。因應池上大橋改建工程，南下車道封閉，由北上線新橋雙向各一車道通行，特殊車輛須改道替代道路。

因應年節購物人潮，維護行車順暢、紓解停車問題，將於115年2月14至16日上午6時至下午18時，於台東市中央市場周邊與鄰近中山路、正氣路及光明路等各路段，實施道路管制，雙邊禁止小型車以上進入，但機車可進入依序停放。

為避免引起交通壅塞，縣境內各項道路工程也應於春節假期2月3日(星期二)起至3月4日(星期三)禁止挖掘道路、2月14日至2月22日春節期間停工，停工前包商需整平道路，並縮小施工範圍及設置交通安全警告標誌。另外，請縣各飯店業者、東河外環道、富岡等地區知名商店業者，於春節假期視交通狀況派遣員工協助交通疏導，並提供停車空間供民眾使用，以利行車順暢。

縣警局針對知本溫泉、小野柳、鯉魚山、初鹿牧場、三仙台、縱谷地區、南橫沿線及太麻里市區外環道、南迴公路沿線，已指示各分局主動協調風景區管理單位，妥善規劃停車空間及指示標誌，並請縣府配合協調開放市區公有空地等閒置空間，以及春節期間旅館業者提供停車空間，提供民眾停車，以紓解停車問題，富岡漁港旅客上下船碼頭區域將淨空禁止停車，港區聯外道路、東56線道路及周邊道路，請協助設置相關導引標示，以紓解交通。

對花蓮與高雄間往來過境車輛，縣警局將疏導山線由太麻里鄉荒野轉入知本、大南橋及中興路通行、海線由台東市外環道或其他道路通行、關山與成功之車流則疏導由馬亨亨大道通行，以避免通過市區，造成交通瓶頸，縣警局也請民眾或遊客屆時收聽警廣廣播、多使用「台東即時交通資訊網」(http://trafficweb.ttcpb.gov.tw/)，了解即時交通影像狀況，並遵守員警交通管制。

縣警局指出，台東縣已成為國內旅遊熱門首選及適逢各級學校寒假期間，預估今年春節連續假期車輛將湧入，且連假單日最大車流量將出現在年初一、二(2月17、18日)達到最尖峰，易雍塞路段為台11線與台9線岔口周邊、新香蘭、松子澗、金崙大橋及安朔隧道、綠色隧道至鹿鳴橋、台11線富岡至都蘭等。

台東縣警察局將全力維持春節連續假期之交通順暢，預防交通事故，提升為民服務效能，並協調各相關單位加強有關安全警示、疏導措施，圓滿完成工作目標，讓民眾交通平安順暢，歡度春節假期。