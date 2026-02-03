春節人潮多！台南國家美術館停車場 2/9起恢復收費

台南國家美術館籌備地下停車場，2月9日起恢復收費。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南國家美術館籌備處(下稱籌備處)地下停車場，原本因系統交接與調整作業暫停收費至2月底，但隨著設備調整完成，加上2月10日展覽開展、寒假與春節連假人潮增多，籌備處決定提前自2月9日零時起恢復收費，提醒民眾注意停車規範，以免誤會或不便。

籌備處表示，停車場仍全天24小時開放，收費標準維持原規，汽車：平日每小時30元、假日每小時40元；機車：平日每次10元、假日每次20元；月票：汽車3000元、機車300元。2月月票未滿1個月，將依實際使用日計費，併入3月統一收繳。

里民及周邊公司員工月票、特約專案停車用戶，自2月6日起，每週一至週六上午9時至下午5時，攜證件至停車場管理室辦理。

籌備處表示，感謝市府與交通局協助，使停車場相關登記作業得以順利完成，未來將持續加強巡檢與設備維護，確保停車安全與順暢，提供民眾更好停車環境。

