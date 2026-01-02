春節人潮將至 高雄啟動百貨賣場公共安全聯合稽查

（中央社記者林巧璉高雄2日電）為因應農曆春節消費人潮，高雄市工務局將於6日啟動公共安全聯合稽查，針對高雄市面積超過600坪的大型百貨公司、量販賣場及KTV等60處人潮密集場所進行抽檢。

高雄市工務局長楊欽富今天表示，稽查重點為建築公共安全事項，若發現場所的逃生避難動線遭阻擋，嚴重影響建築安全且無法立即改善，將依「建築法」處以新台幣6萬至30萬元罰鍰，並持續要求改善，如情節重大者不排除勒令停止使用。

工務局今天透過新聞稿表示，春節是大型賣場、百貨公司及視聽歌唱場所等公共場所人潮消費高峰期，如貨品、雜物或攤台放置於安全梯、防火門、直通樓梯、防火區劃等逃生避難動線遭阻擋，將依嚴重程度開罰。

工務局表示，年底至春節期間，各大賣場及消費場所應維持逃生動線暢通，並確保防火區劃鐵捲門、常閉式防火門等設施設備正常運作，以保障消費者生命安全。此案將偕同相關專業公會、高市府消保官等共同參與，提升整體公共安全水準。

工務局說明，此次檢查項目包括，緊急出入口、避難層出入口、安全梯或特別安全梯、室內走廊、防火區劃鐵捲門及常閉式防火門是否可正常自動關閉等。此外，已完成稽查場所仍將不定期派員複查，呼籲業者勿心存僥倖，務必落實自主管理。（編輯：黃世雅）1150102