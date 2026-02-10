春節人潮熱點設「機動派出所」 三重警貼心服務守護平安年

警方于人潮熱點設立「機動派出所」加強為民眾服務。（記者李健興翻攝）

【警政時報 李健興／新北報導】農曆春節將近，三重警分局配合115年加強重要節日安全維護工作，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，針對治安、交通需求及為民服務等項目，結合警察志工，自2月10日起至同年月23日每日上午8至10時及下午4至6時，在捷運三重站設立「機動派出所」加強為民眾服務，該站是台北捷運中和新蘆線（橘線）與桃園捷運機場線（A2站）的交會車站，為雙捷運共構站，交通便捷，且周邊有新開幕的CITYLINK 三重店共構生活商場，也是民眾進出大都會公園休閒運動的交通樞紐，人潮眾多;服務內容不只有案件的受理，或是交通事故的處理，舉凡迷路指引、人員走失協尋或一般法律諮詢等，全都是服務項目，只要民眾有緊急狀況需要警察協助的地方，都可以在機動派出所即時提出需求，讓民眾平安快樂過好年。

現場員警製作宣導標語，宣導民眾舉家外出申請、犯罪預防、反詐騙、反竊盜、反毒品的觀念，透過警民合作，讓民眾更加了解詐騙新手法。

分局長黃國政表示，春節期間出入人潮眾多地點時，請多留意身旁可疑人、事、物，並注意隨身攜帶之現金及財物，切記財不露白，易成為歹徒犯罪目標；若與親友參加餐宴聚會，應謹慎評估自身體力及精神狀況適量飲酒，並記得切勿心存僥倖酒後駕車；期盼藉由「機動派出所」的設置，即時提供完善的諮詢與服務，提升便民服務，確保轄區居民人身及財物安全，促進警民關係，讓民眾平安歡度春節。

